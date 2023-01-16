''Люди выстояли, не выдержал бетон'': в Украине 16 января чтят память защитников Донецкого аэропорта

Ежегодно 16 января в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта, которые также известны под прозвищем "киборги". Украинские военнослужащие, которые на протяжении длительного времени сражались за аэропорт, отметились чрезвычайной отвагой, стойкостью и мужеством.

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Оборона Донецкого аэропорта длилась в течение 242 дней. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какие факты легли в основу памятной даты.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в Telegram фотографию разрушенной диспетчерской вышки Донецкого аэропорта. Он отметил, что бетон не выдержал, но люди, защищавшие свою страну, выстояли.

"16 января. День памяти киборгов. Люди выстояли, не выдержал бетон. Нация несокрушимых. Именно поэтому мы победим", – написал Ермак.

Всеукраинский День памяти киборгов был установлен по инициативе украинских воинов, защищавших Донецкий аэропорт. Бои за аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также участвовали волонтеры и медики.

Самые ожесточенные бои за ДАП пришлись на январь 2015 года. 13 января от постоянных танковых и артиллерийских обстрелов рухнула диспетчерская башня, ставшая символом обороны аэропорта.

20 января террористы "ДНР" воспользовались перемирием для эвакуации убитых и раненых и подорвали новый терминал, вследствие чего погибли 58 украинских воинов. 22 января уцелевшие защитники покинули терминал, но многие были ранены и взяты в плен.

О защитниках Донецкого аэропорта сняты фильмы Ахтема Сеитаблаева "Киборги. Герои не умирают" (2017) и Леонида Кантера и Ивана Ясния "Добровольцы Божьей Четы" (2015). Кроме того, "киборгам" посвящена памятная монета Национального банка Украины.

Напомним, в боях под Киевом 29 марта 2022 погиб десантник Тарас Коваль с позывным "Вальтер", участник обороны Донецкого аэропорта в 2014 году.

Ранее сообщалось, что на фронте в Донецкой области погиб 42-летний историк, научный сотрудник Национального заповедника "Хортица" Вячеслав Зайцев. Он защищал Украину еще с 2014 года, был "киборгом", прошел ДАП.