И снова об удивительных людях.

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Как я уже говорил публично и вчера на встрече с людьми, Днепр консолидирует усилия со всеми, кто хочет поддержать жильцов 118 дома на "Победы".

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Відомий всім вам monobank, банк із дніпровським корінням, зібрав для постраждалих більше 103 млн. гривень!!!

Дякуємо команді банку, Сергію Тигіпко, Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському.

І найважливіші слова подяки всім пожертвувачам, які перевершили всі очікування, зібравши таку вагому суму за лічені дні.

Ви — неймовірні!!!

Бо всі ці гроші родини зможуть використати на придбання житла, лікування найскладніших травм і реабілітації.

Це додатково до компенсацій до мільйона гривень, які видасть мерія, і фінансової допомоги, про яку ми ведемо перемовини з облдержадміністрацією.

Місто зробить все, аби завершити необхідну для цього верифікацію даних — щоб люди отримували гроші напряму від благодійників.

Ми рекомендували фонд Kiddo, який так само добре знають всі дніпряни, для реалізації цього проекту.

Контактні дані проєкту та форма подання заявок опубліковані на сайті фонду.

Разом вистоїмо!

Ще раз всім причетним слова подяки та нізький уклін.

Люди, ви - неймовірні.