Понятие "престиж" в нашем мире несколько навязано. "Престижный" ВУЗ, "престижная машина", "престижный" район.

"Престижная" страна, в конце-концов.

Я сегодня в который раз наткнулась на видео с историей Украины и ее соседей, там, где карта в ускоренном режиме меняется. 1101-й... 1345-й... 1446-й... 1863-й... Половцы, литовцы, Золотая Орда... Киев, Чернигов – а Москвы еще и не было вовсе...

В общем, сугубо личное мнение – самый большой престиж – это быть представителем нации, которая борется за свое существование. Это значит, за твоими плечами – люди-воины, которые от воинов-захватчиков отличаются более высокими моральными качествами. Каждая гордая Ичкерия выше на сто голов любой "федерации". Каждый Чернигов престижнее каждой Москвы. Ведь один в этой паре получил свой "престиж" путем "подгребания" под себя чужих ресурсов, а второй представляет людей или страну, лишь отстаивающую свое, личное, собственное.

И потому в любом споре, кто кого, у кого что больше, у кого там деды воевали, а у кого и мародерствовали...

В общем, качество от величия ну никак не зависит.

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