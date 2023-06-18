'Люди цепляются за свое. Иногда из-за этого теряют жизнь': волонтер Игнат поделился с Музеем 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова своей историей

Игнат Ивлев-Йорк - волонтер из Британии. Он помог выехать из самых горячих точек уже более 2 тысяч украинцев. Почему люди не покидают родные города даже под страхом обстрелов? Игнат поделился своими наблюдениями и своей историей с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Он начал заниматься волонтерством в 2016 году.

"Просто собрали деньги на первый автомобиль. И пошло-поехало", – улыбается Игнат. И подчеркивает, что рекомендует браться за подобное дело только взвесив все "за" и "против".

"Вывезти людей куда-то и там оставить - недостаточно. Часто людям нужна поддержка потом. Так что если ты уже взялся - доводи все до конца и продумывай каждый свой шаг. Начиная с того, как будешь ремонтировать машину в пути", - говорит он.

Его уже давно не удивляет, что люди продолжают жить рядом со смертельной опасностью.

"Люди очень держатся за свое, за имущество. Их можно понять. Логика же часто бывает такова: к тебе никогда не прилетает. Прилетает к друзьям, соседям и знакомым. Но когда прилетает к тебе, то уже поздно", – рассказывает Игнат.

О том, как ему пришлось вывозить из Донбасса "200-го" и когда, по его мнению, Украина победит врага? Смотрите и слушайте его историю здесь: https://civilvoicesmuseum.org/stories/zavzhdi-prilitaye-susidam-znajomim-ne-tobi-a-koli-prilitaye-tobi-vzhe-pizno

История Игната вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 70 000 историй.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея Голоса Мирных https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.