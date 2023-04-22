'Любовь победит все': львовский десантник, потерявший ноги на войне, сделал предложение своей девушке. Трогательное видео

Украинский защитник Михаил Варварич, потерявший на фронте обе ноги, сделал предложение руки и сердца своей 19-летней девушке Ирине. Видео момента растрогало сеть.

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Сейчас 28-летний военный проходит протезирование в Орландо (США), куда любимая отправилась вместе с ним. Михаил – профессиональный львовский десантник, боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В армию хотел попасть с детства, рассказал воин в интервью "Радио Свобода". Вступить в ряды ВСУ он пытался еще в 2014 году, но тогда в военкомате получил отказ.

"Я тогда поехал работать, путешествовал по Украине. Когда был в Харькове, в 2015 году, гулял в парке и просто увидел военного, который, скорее всего, приехав с ротации, сказал, что тут всем все равно, что там идет война, что наши ребята гибнут. Меня тогда это очень зацепило, я вернулся во Львов и пошел в военкомат, чтобы пойти на службу", – рассказал Михаил.

Защитник оборонял родную землю на передовой с 2016 года. В 2022 уже планировал уйти из армии, но полномасштабное вторжение все изменило.

"Когда началась полномасштабная война, в четверг, а в пятницу я уже должен был увольняться, потому что планировал совсем другую жизнь, с девушкой планировали пожениться, потому что в армии много времени вместе не проведешь", – рассказал Михаил.

Весной 2022 года воин, выполняя боевое задание на Луганщине, потерял две ноги и получил травму руки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские хирурги впервые восстановили челюсть раненому военному ВСУ с помощью 3D-технологий. Подготовка к операции длилась три месяца.

– Как рассказал президент Национальной академии медицинских наук Виталий Цымбалюк, более 80% раненых и больных военнослужащих после реабилитации возвращаются в строй. По его словам, также снизился процент смертности на этапе эвакуации военных.