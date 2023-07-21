"Любіть Україну, як сонце, любіть,

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як вітер, і трави,і води...

В годину щасливу і в радості мить,

Любіть у годину негоди".

В контексті підготовки до своїх просвітницьких лекцій в одному із вишів країни, вирішив переказати Вам цікаву і повчальну історію із забороною та цензуруванням знаменитого вірша Володимира Сосюри "Любіть Україну".

Цей вірш Володимир Сосюра написав в 1944 році після повернення в звільнений від нацистів Київ. Після публікації у "Літературній Україні" твір стає популярним не лише в Україні, а й у всьому СРСР, бо переклад на російську роблять відомі поети Олександр Прокофʼєв і Микола Ушаков.

Проте після ознайомлення з "Любіть Україну," одним із очільників тодішньої Комуністичної партії, організатором Голодомору і репресій в Україні Лазарем Кагановичем у газеті "Правда" зʼявляється його стаття "Проти ідеологічних перекручувань в літературі". В ній, зокрема, йшлося про те, що "…Вірш В.Сосюри "Любіть Україну" викликає почуття розчарування і протесту…Не таку Україну оспівує у своєму вірші В.Сосюра…Оспівує якусь одвічну Україну. Поза часом, поза епохою, без сталінських пʼятирічок, без колгоспного ладу. В основі своїй є ідейно порочним твором, під такою творчістю підпишеться будь-який недруг українського народу з націоналістичного табору . Скажімо, ПЕТЛЮРА, БАНДЕРА і т.ін…"

Цього ж таки 2 липня 1951 року ВСІ республіканські газети передруковують статтю Кагановича проти вірша Володимира Сосюри "Любіть Україну". Свою відданість генеральній лінії партії демонструє і керівництво Сіплки письменників України, яке під пильним оком ЦК КП(б)У кілька днів обговорює цей націоналістичний і антипартійний твір. Далі більше - засудження трудовими колективами і вилучення із бібліотек!

Не врятував Володимира Сосюру від цькування і той факт, що він відредагував початковий текст кількох "непевних рядків" вірша.

Так було:

"Без неї - ніщо ми, як порох і дим,

Розвіяний в полі вітрами",

Стало:

"Між братніх народів, мов садом рясним,

сіяє вона над віками".

Лише після XX зʼїзду Компартії в 1956 році, який засудив культ Сталіна, поступово реабілітували і Володимира Сосюри із його віршем "Любіть Україну". Після рішень цього зʼїзду із сталінських таборів повернулася і його дружина Марина Гаврилівна, яку в 1949 році заарештували і вислали в Казахстан за нібито розголошення державної таємниці.

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