Любит заботу и, конечно, вкусно поесть: Порошенко показал пса Херсона, которого взял из приюта в прошлом году

Петр Порошенко показал, как сейчас выглядит пес Херсон, ставший любимцем его семьи. Пятый президент также поделился секретами воспитания домашнего питомца.

У себя в соцсетях Порошенко опубликовал новые фото и видео Херсона, который за 10 месяцев, прошедших со времени его спасения, отжил, стал "крутым и умным".

"Херсон встречает свою первую весну в нашей семье и передает всем поздравления! Только посмотрите, как крут и умен", - хвастается любимцем Порошенко.

В июне прошлого года Петр Порошенко вместе с женой взяли в свою семью собачку из приюта в Херсоне, которая на тот момент была подтоплена в результате подрыва оккупантами Каховской дамбы. Мохнатого малыша назвали Херсоном. Прошло чуть менее года и Херсон превратился в настоящего красавца.

"Когда мы спасли его из затопленного города после подрыва россиянами Каховской ГЭС, он был очень травмирован. Боялся громких звуков, нервничал, был растерян и испуган. Но любовь, терпение, ну и вкусности творят чудеса!)", - рассказал Порошенко.

Он продемонстрировал, как Херсон выполняет команды и назвал три главных вещи для успешной тренировки собаки.

"Три вещи: любовь, терпение, но без колбасы ничего не будет", – шутит Порошенко.