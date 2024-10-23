Ляшко рассказал о первых увольнениях чиновников МСЭК

Из-за ряда коррупционных скандалов с медико-социальными экспертными комиссиями в Украине ведутся проверки обоснованности решений МСЭК. В частности, такие проверки проводятся непосредственно в Министерстве здравоохранения. Уже пересмотрено более 90 тысяч дел по установлению инвалидности; уволены руководители центральной МСЭК и профильного департамента Минздрава.

Видео дня

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что в таких проверках Минздрав сотрудничает с правоохранительными органами. То есть речь идет не только об увольнении, но и задержании и оглашении подозрений.

В общей сложности состоялось три раунда перекрестных проверок. Кроме пересмотренных дел, вместе с правоохранительными органами проработаны почти 19 тысяч медико-экспертных дел.

"Приняты соответствующие кадровые решения – уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины, Украинского государственного научно-исследовательского институат медико-социальных проблем инвалидности Минздрава, Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени М.И. Пирогова и работников Министерства здравоохранения Украины, которые отвечали за это направление", – отчитался Ляшко.

Однако эти результаты "не достаточны, и не устраивают ни министра, ни общество", добавил чиновник.

Ляшко напомнил, что идет общественное обсуждение нового законопроекта, предусматривающего проведение медико-социальной экспертизы в кластерных больницах с внедрением цифровых решений и повышением уровня безбарьерности для пациентов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский вообще заявил о необходимости ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Более того, он уже подписал указ СНБО о ликвидации МСЭК уже до 31 декабря 2024 года.

Также после указанного заседания СНБО Владимир Зеленский заявил, что в отношении МСЭК должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина, подчиненные которого массово оказались "инвалидами". После этого генпрокурор подал в отставку.

Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

Также OBOZ.UA исследовал декларации о доходах руководства региональных прокуратур и составил рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!