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"Ляпис" и стыд, или Украина вам не Беларусь
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"Воины света, воины добра" п*здят украинцев прямо на концертах.
На видео – солист белорусской группы "Ляпис 98" Сергей Михалок бьет зрителя, допускаю – нетрезвого, который пришел на его концерт в Полтаве.
Далее текст на языке оригинала.
Сергій робить це не вперше. Удар при цьому меншої сили не став.
Україна – не Білорусь. І не Росія.
П*здуйте до Білорусі, з її тоталітарними правилами, Сергію, це виглядатиме органічно.
Сподіваюся, Національна поліція України вже відкрила справу.
Усім, хто відвідував і збирається відвідувати концерти Ляпіса, інформація для роздумів.
#соромно
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Источник:Facebook Янины Соколовой