"Воины света, воины добра" п*здят украинцев прямо на концертах.

На видео – солист белорусской группы "Ляпис 98" Сергей Михалок бьет зрителя, допускаю – нетрезвого, который пришел на его концерт в Полтаве.

Далее текст на языке оригинала.

Сергій робить це не вперше. Удар при цьому меншої сили не став.

Україна – не Білорусь. І не Росія.

П*здуйте до Білорусі, з її тоталітарними правилами, Сергію, це виглядатиме органічно.

Сподіваюся, Національна поліція України вже відкрила справу.

Видео дня

Усім, хто відвідував і збирається відвідувати концерти Ляпіса, інформація для роздумів.

#соромно

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.