Львовянка рассказала о нетипичных симптомах повторного COVID-19

Львовянка Наталья Чирич рассказала о нетипичных симптомах повторного заражения коронавирусом, в частности о сильных болях в спине и голове, потере зрения и снижении артериального давления.

44-летняя женщина дважды подхватила вирус, несмотря на принятые меры безопасности, рассказала она в интервью Тvoemisto.tv. Впервые жительница Львова перенесла COVID-19 в августе в легкой форме.

Летом Чирич общалась с большим количеством людей из-за подбора персонала, пыталась соблюдать дистанцию, носила маску, но все равно не убереглась.

"Пять дней горло болело так, что казалось, это ангина, хотя ни повышенной температуры, ни других признаков не было. Анализ крови показал незначительные отклонения от нормы", – рассказала она.

На ПЦР женщину не направили, поскольку по протоколу для этого должен быть перечень определенных симптомов, а их у пациентки не было.

После пятого дня с горлом полегчало, а вот утомляемость, боль в груди, ломота, нарушения сна остались надолго – до конца сентября.

Тест на иммуноглобулины М и G показал наличие антител к коронавирусу.

Повторно львовянка подхватила инфекцию от мужа. У того в течение трех дней была высокая температура, ПЦР-тест дал положительный результат.

После повторного заражения у женщины начались сильные боли в спине и голове, иногда невыносимые до того, что приходилось пить и колоть обезболивающие препараты.

При прослушивании врач отметила у пациентки затрудненное дыхание, назначила ПЦР-тест. Тот подтвердил коронавирусную болезнь.

Впоследствии у женщины ухудшилось зрение, а в первые дни сильно снижалось артериальное давление, болели глаза, был заложен нос и уши, шумело в голове. При этом температура тела оставалась нормальной.

Следующей в семье инфицировалась 11-летняя дочь. У нее наблюдалась повышенная температура в течение трех дней, позже остались слабость и ломота в теле.

А вот 19-летний сын не заболел – его изолировали в квартире. Однако женщина считает, что он перенес COVID-19 еще в марте, когда вернулся из Польши с учебы. Тогда у него была высокая температура и сильные головные боли.

Чирич подчеркнула, что не понимает беспечности людей, которые не хотят соблюдать правила карантина, ведь опасная инфекция никуда не исчезла.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению американских ученых, генетический материал коронавируса, вероятно, частично встраивается в хромосомы клеток переболевшего. Из-за этого человек может заражаться не один раз.

Такое бывает и с другими вирусами. Они внедряют свой генетический материал в клетку, которую заражают, но обычно он остается отдельно от ДНК-клетки, пояснили исследователи.