"Л\ДНР" привлекли снайперов и беспилотник на Донбассе и усилили обстрелы

За прошедшие сутки, 2 февраля, войска России восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они привлекли снайперов и беспилотник, а также усилили обстрелы.

В результате выстрела снайпера боец Вооруженных сил Украины получил тяжелое ранение. Защитнику была оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Южного, вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы вражеские войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь.

У Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцево – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Павлополя, оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье – защитники заметили работу вражеского снайпера.

Также неподалеку Авдеевки было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Беспилотник врага подавили с помощью радиоэлектронных средств.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зоне боевых действий на Донбассе снайпер Вооруженных сил России смертельно ранил воина Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла вблизи Торецка.