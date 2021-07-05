Лучшие врачи США будут бесплатно лечить детей в Днепре

Днепр станет центром уникального медицинского опыта. В сентябре в город впервые приедут специалисты международной клиники Doctors Collaborating to Help Children ("Врачи объединяются для помощи детям") во главе с Геннадием Фузайловым - профессором Гарвардськои медицинской школы и врачом клиники Massachusetts General Hospital, известным также как "врач из Гарварда". Эту работу он сочетает с врачебными миссиями по всему миру.

Во время работы в Днепре с 12 по 19 сентября иностранные специалисты ежедневно будут проводить сверхсложные операции. "Они все хотят приехать в Украину, чтобы помочь", - сказал Фузайлов.

Команда врачей из разных штатов Америки подарит шанс на полноценную жизнь 35 украинским детям в возрасте от нескольких месяцев, которые имеют тяжелые последствия ожоговых травм (рубцовые деформации), а также врожденные патологии развития рук.

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"Я благодарен городу и области за то, что они поддержали предложение нас принять. Подготовка к этому приезду отличается.

Осмотр детей осуществляется через различные платформы (онлайн, - ред.). Затем - сразу на операцию. Всех больных мы не можем принимать из-за распространения вируса. Но мы хотим осмотреть как можно больше пациентов", - добавил профессор Гарвардской медицинской школы. По его словам, кроме непосредственного лечения маленьких пациентов, важным фактором этой миссии будет взаимодействие врачей разных стран и совместная работа: "Мы говорим также о долговременном сотрудничестве - когда мы откроем ворота Днепра для трех наших крупных институтов медицины Америки"

С таким мнением соглашается мэр Днепра Борис Филатов.

"Наши американские коллеги проведут, так сказать, мастер-класс для наших отечественных врачей. Они смогут перенять опыт и использовать его в дальнейшем. Поэтому эта миссия имеет две цели. Лечение детей со всей страны и обмен бесценным опытом ", - отметил Филатов.

Бесплатное лечение и реабилитацию дети будут проходить в Днепропетровской областной детской клинической больнице. "Это очень важное событие.

Я уверен, что многие дети будут также с востока страны", - добавил первый заместитель председателя ОГА Владимир Орлов.

В больнице уже подготовили отдельный этаж, где есть все необходимое. "Приезд господина Фузайлов для нас большая честь и большой вызов. Мы готовимся к этому", - сказал генеральный директор детской клинической больницы Алексей Власов.

Зарегистрироваться для прохождения лечения нужно в течение месяца.

Координатор проекта Мирослава Децик: +380 67 314 5221. Геннадий Фузайлов: gfuzavlov@vahoo.com, + 1-508-561-4720.