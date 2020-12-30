На Днепропетровщине 3-летний ребенок скончался от побоев матери: подробности трагедии

На Днепропетровщине произошел ужасный случай: молодая мать жестоко избила своего маленького сына, а на следующий день он умер. Родственники говорят, что женщина постоянно издевалась над ребенком, однако на учете в социальных службах она не состояла.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ребенок умер по дороге в больницу

Как сообщили в полиции, 27 декабря в селе Дачное 25-летняя мать жестоко избила своего 3-летнего сына. Она наносила ему удары по всему телу, на котором остались синяки и гематомы. На следующий день мальчику стало плохо. Его на машине пытались довезти до больницы, но в пути ребенок скончался. Приехавшая скорая лишь констатировала смерть.

Мать жестоко побила сына Новый век

Врачи сообщили об этом правоохранителям: мать арестовали, ей должны избрать меру пресечения.

Мать давно издевалась над сыном

Как рассказывают местные жители OBOZREVATEL, женщина давно издевалась над ребенком и все это видели. "У нее есть еще младшая дочь. Так они могли идти по селу, и мать коляской переезжала этого мальчика! Что это за мать такая! И ведь все это видели, но на учете она нигде не состояла", – возмущается жительница соседнего села Новопавловка.

Как рассказывают люди, село Дачное и селом назвать нельзя. "Тут живет фактически одна семья. Стоит около десятка домов и все жители – братья, сестры, кумовья друг другу. Поэтому то, что там происходит, наружу не выплескивается. Это уже полиция появилась, так мы узнали", – рассказывает местный житель Петр.

Трагедия произошла в селе Дачное google.com/maps

Глава семейства год назад погиб – его убила молния. До этого, говорят, он как старший держал дисциплину среди родственников. А после его смерти тут многое изменилось.

То, что женщина избивает сына, знали родственники. "Мы были в шоке от того, что произошло! Она еще пыталась скрыть все это. Если бы сразу призналась, Кирилла можно было бы отвезти в больницу и, может быть, спасли бы. Ее муж знал, что она так относится к ребенку. Из-за этого в семье постоянно были скандалы. Он запрещал поднимать руку на детей, но она какая-то неадекватная. Был случай, когда она сломала руку Кириллу в припадке ярости. Ее муж даже не уезжал на заработки в Польшу, потому что боялся оставлять ее одну с детьми", – рассказывает OBOZREVATEL родственница.

Маленькая дочка находится у бабушки, матери мужа. Они не собираются отдавать ее в руки родной матери. А отец, когда все уляжется, собирается поехать на заработки в Польшу, чтобы содержать дочку. Сына Кирилла родные уже похоронили.

В Новопавловском сельском совете (ему подчиняется село Дачное), который должен был бы следить за подобными происшествиями в семье, от комментариев отказались. "Мы разбираемся с этой ситуацией, идет следствие, ничего сказать не можем", – ответили OBOZREVATEL.