Лобода встретилась с врачами-волонтерами, которые спасают людей на прифронтовых территориях

24 марта в Киеве состоялась встреча украинской певицы Светланы Лободы с медиками и волонтерами украино-израильской миссии FRIDA Ukraine. Светлана приехала пообщаться с волонтерами, поддержать их, сказать спасибо за их самоотверженную работу и обнять.

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Медицинская миссия FRIDA была основана израильтянами Романом Гольдманом и Марком Невяжским и объединяет более 800 медиков из разных стран. С начала полномасштабного вторжения волонтеры предоставляют качественную медицинскую помощь детям, инвалидам и людям пожилого возраста в самых горячих точках Украины. За год удалось помочь более 65-ти тысячам человек. Миссия первой посетила освобожденный Херсон, а также продолжает работу в Донецкой области (в частности, в Бахмуте), Харьковской и Запорожской областях.

На встрече врачи рассказали о своей медицинской практике в деокупированных и прифронтовых регионах. О её сложностях и о том, каково это – спасать людей под обстрелами. Подчеркнули важность и необходимость помогать и поддерживать тех, кто лишился возможности получать качественную медицинскую помощь.

"Была рада встретиться и обнять наших дорогих медиков-представителей волонтерского движения FRIDA. Каждый день вы, рискуя собственной жизнью, спасаете людей в самых горячих точках, проявляя мужество, силу духа, вселяя веру в светлое будущее и победу добра над злом. Низкий поклон вам за ваш опасный и благой труд", – отметила после встречи Светлана Лобода.

Певица пообещала дальше поддерживать врачей миссии и пострадавших от военных действий.

"Чтобы спасать людей, не обязательно нужно быть врачом. Мы приглашаем каждого, кто имеет возможность и желание присоединяться к нашей команде", – отметил в комментарии СМИ идеолог-основатель миссии Роман Гольдман.