Литературный критик Евгений Стасиневич даст публичное интервью в рамках выставки 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В Музее истории города Киева состоялось публичное интервью с Евгением Стасиневичем – литературным критиком, литературоведом, популярным лектором, теле- и радиоведущим – в рамках выставки "Голоса" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Модерировала разговор Анастасия Платонова, культурная критика и кураторша.

Говоря о том, как литература реагирует на опыты текущей войны, Евгений рассказал, что на прошлый год во время войны в Украине вышла тысяча книг, написанных теми, кто служил или служит. Критик подчеркнул, что украинская литература "осваивает" настоящее вместе с событиями:

"У нас реальность и война сомкнулись. Поэтому эти книги осваивают реальность вместе с тем, как осваивают войну. Я вижу, что книги после 2022 уже не везде о фронте и об окопе. Подавляющее большинство сейчас о тылах – об опытах оккупации, эмиграции, о разном. Но там есть жизнь сегодняшних Киева, Бучи, Харькова. То, чего раньше не хватало, теперь есть, но оно идет уже с довеском, обрамленное войной. Новейшая украинская литература учится работать сразу в две руки: и с войной, и с современностью".

По мнению литературного критика, многие книги об опыте Украины в ХХ веке транслируют образы проигрыша, жертвы, а нарратив является консервативным и предсказуемым:

"Раньше мне было интересно читать книги, нацеленные на память. Особенно саги о ХХ веке. Я очень мечтал, чтобы в украинской литературе такие книги появились. Они начали появляться, но я быстро понял, что эти книги часто очень идеологически. Мировоззрение их быстро становится понятным, они очень похожи: это такая досада за случившееся. „Мы проиграли весь ХХ век, жаль, – но все равно жизнь продолжается". Мне не хватает взрослого разговора на наш счет. Не „нас пришли и связали". В том числе и взрослую позицию о нашей ответственности".

В своем ответе о важности памятования Евгений акцентирует внимание на том, что забывать определенный опыт тоже нужно. По его мнению, нужно уметь закрывать для себя определенные темы и иметь смелость не знать ответы на важные вопросы:

"Мне хочется подчеркнуть ценность забывания. Уметь отодвигать что-то, о чем мы думали – не плохо. Мы сейчас тотально перегреты. Это состояние надолго. И потому какие-то вещи, темы нужно „проветривать". Нет решений, нет хороших решений – давайте пока отойдем от этого стола, походим, потом вернемся, поговорим. Важно не сделать из памяти абсолютное божество, потому что мы и так сильно развернуты в прошлое. Но мы не должны быть обречены на это".

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея civilvoicesmuseum.org.

Выставка "Голоса" открыта для посетителей до 12 июня 2024 года в Музее истории города Киева по адресу: Богдана Хмельницкого, 7. Вход бесплатный. Кураторская экскурсия состоится в субботу в 15:00, она тоже бесплатная.