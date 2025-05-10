Лина Костенко получила премию имени митрополита Андрея Шептицкого

Выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко получила награду за бесстрашную преданность справедливости и истине. Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий, который присутствовал на встрече с Линой Васильевной.

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Премией Митрополита Андрея Шептицкого Украинско-еврейская встреча (UJE) и Еврейская конфедерация Украины отмечают лиц из Украины, Израиля и диаспоры за весомый вклад в укрепление украинско-еврейского взаимопонимания и сотрудничества. Кроме поэтессы, наградой отметили французского философа Бернара-Анри Леви.

"Символично, что премию, объявление лауреатов которой состоялось еще 30 апреля в Вашингтоне, Лина Костенко получила именно сейчас – в дни памяти и примирения", – отметил Николай Княжицкий.

По словам политика, во время встречи Лина Васильевна много говорила о свободе народов. В том числе и о судьбе крымскотатарского народа, который украинцы обязаны спасти.

"У Лины Васильевны – сверхчеловеческий оптимизм. Она сильная, прямая, молодая душой, уверенная: что бы там себе не придумывали Путин или Си Цзиньпин, Украина будет. Потому что есть правда, и есть те, кто ее держит".

Кроме Княжицкого, Лина Костенко пригласила на вручение премии интеллектуала Ивана Малковича с женой Яриной, дочь и поэтессу Оксану Пахлевскую, военнослужащую и писательницу Оксану Рубаняк.

"Ей (ред.: Оксане Рубаняк) – всего 22. Родом из горного села Грамотное на Верховинщине. Поэтесса и командир. На фронте под ее руководством – 109 бойцов. И мы с ней говорили не о поэзии. О дронах. Об амуниции. О том, как выжить и победить", – сказал Княжицкий.

Напомним, ранее Лина Костенко отпраздновала свой юбилей.