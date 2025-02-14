Личные границы и уважение к ним: психолог Фонда Рината Ахметова поделилась советами по общению

Личные границы – это защита эмоционального и ментального здоровья. Они помогают выстраивать гармоничные отношения и избегать токсического воздействия. О важности установления личных границ и их влиянии на отношения с другими людьми рассказала во время теплой встречи с приемными родителями в рамках проекта "Сиротство – нет!" психология Фонда Рината Ахметова и эксперт в сфере правозащиты Людмила Проценко.

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"Зачастую люди нарушают границы друг друга, руководствуясь добрыми намерениями, называя это заботой и вниманием. Иногда мы даже не понимаем, что наши границы нарушены и позволяем делать это снова и снова", – отметила Людмила Проценко.

Психологиня объяснила, что личные границы бывают: физические, эмоциональные, социальные, интеллектуальные, финансовые и духовные. Они помогают защитить личное пространство, чувства, убеждения и отношения от нежелательного вмешательства. Важно уметь определять свои границы, открыто о них говорить и не разрешать их нарушать.

Вот действенные советы, как устанавливать свои и уважать чужие границы:

Узнайте себя – разберитесь в своих потребностях, ценностях и триггерах;

Будьте честны – откровенно говорите о своих чувствах и потребностях с окружающими;

Говорите "нет" – отказ не означает эгоизм, он заботится о себе;

Уважайте себя – соблюдайте собственные границы и не позволяйте их нарушать;

Создавайте здоровые отношения – уважайте границы других, равно как и свои.

Еще больше советов о том, как правильно устанавливать личные границы по ссылке.

Фонд Рината Ахметова все годы работы прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротство – нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.