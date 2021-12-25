Личность погибшего в 2014 году киборга подтвердила экспертиза ДНК: его перезахоронили на родине. Фото

В Дубровицу Ривненской области привезли тело киборга Руслана Янковского, который был захоронен на Луганщине после гибели в боях за Луганский аэропорт. Экспертиза ДНК подтвердила личность погибшего после эксгумации и его отправили назад к матери, чтобы она могла проститься с сыном согласно христианским обычаям.

Об этом сообщила пресс-служба Дубровицкого горсовета на Facebook. Боец 1987 года рождения служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде, после ожесточенных боев в ЛАП был объявлен без вести пропавшим.

До войны 2014 года Руслан Янковский проживал вместе с матерью и младшей сестрой. Они до последнего верили, что он жив и находится в плену.

Видео дня

"Сестра Руслана Янковского сдала анализы ДНК и недавно пришло подтверждение того, что он погиб", – пояснил глава горсовета Богдан Микульский.

Останки боевого товарища пришли провести в последний путь военные, которые запустили в честь героя почетный салют. Родные, друзья, соседи скорбят о памяти молодого офицера.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря во Львове прошло траурное прощание с киборгом ДАП, которого считали пропавшим без вести с 2015 года.