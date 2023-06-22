Летнюю смену 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова посетит команда 'Мавки. Лесной песни'

16 июня началась новая смена "Блогер Кэмп", организованная Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны. Чтобы поддержать юных украинцев, взрослые объединяются и дарят детям надежду. Ради этого к традиционной уже смене от Фонда присоединилась команда известного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" производства студии Animagrad FILM.UA Group. Этот мультфильм, кинотеатральный прокат которого состоится более чем в 80 странах, является самым кассовым украинским фильмом и анимационным фильмом за всю историю Независимости.

Видео дня

Участие в изменениях принимают дети 8-14 лет: среди них те, кто был депортирован и вернулся в Украину; дети, потерявшие родителей во время войны; ребята из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновлены; дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.

Во время каждого "Блогера Кемпа", благодаря помощи профессионалов, дети учатся создавать, развивать и презентовать собственный блог, реализовать свои творческие способности. На этот раз смену посетит Олег Маламуж — аниматор, режиссер, арт-директор, иллюстратор, дизайнер, режиссер "Мавки". Он проведет лекцию, мастер-класс и практический воркшоп "Быстрый рисунок". Также детей ждет кино: гостям смены покажут фильмы "Фокстер и Макс" и "Сторожевая застава".

Каждая смена "Блогер Кемп" от Фонда ежедневно посвящена новой активности. Дети отдыхают, развлекаются и учатся на свежем воздухе, получают новые впечатления и знакомятся с новыми друзьями. А еще с ними работают психологи Фонда, помогающие преодолеть травму войны.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили более 4750 детей со всей страны.