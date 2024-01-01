Летели 'Шахеды', работала ПВО, а люди пели гимн Украины и 'Червону калину': видео из Одессы довело украинцев до слез

Новый 2024 год украинцы отметили не салютами, а песнями. В 12 ночи одесситы пели символы нынешней войны – гимн Украины и "Ой, у лузі червона калина", пока у них над головами сбивали российские "Шахеды".

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Ролики опубликовали в соцсети Х (Twitter). В новогоднюю ночь воздушная тревога продолжалась с 23 часов, но это не заставило одесситов отменить праздник. Впрочем, вместо ностальгических звуков салютов соседи жилых комплексов выглянули из окон и начали петь песни, которые сплачивают украинцев еще с 24 февраля 2022 года.

"Видите, как хорошо без фейерверков, какое единение украинцев в новогоднюю ночь!... Одесса!" – такую подпись получило одно из видео, где звучала "Ой, у лузі червона калина".

Одесситы пели под аудиодорожку, которую исполнял фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк в начале полномасштабного вторжения России. Эта песня сплотила украинцев и в новогоднюю ночь, когда над головами у соседей силы ПВО сбивали "Шахеды", которые запустила страна-агрессор.

"Вы действительно сильнейшие!", "Это огонь!", "Ну не заставляйте меня плакать", "Люблю украинскую Одессу" – восхищались пением пользователи. Оказалось, что не только в этом жилом комплексе было патриотическое пение. Пользователи отметили, что в центре города и в некоторых других районах города в 00:00 звучал гимн Украины, а в некоторых дворах даже звучала знаменитая песня о Владимире Путине, которую футбольные болельщики часто кричат на матчах.

Но не во всех городах Украины не было салютов. В Черкассах местный житель решил отпраздновать Новый год, испугав людей. Впоследствии оказалось, что он уроженец России, а пиротехнику приобрел через интернет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одессе в результате атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь погиб подросток. Пострадали также 9 человек.

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