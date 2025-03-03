Leroy Merlin передала БФ Solidarity обогреватели и топливо для регионов, страдающих от обстрелов

В мороз минус 10 градусов более 160 тысяч одесситов находятся без тепла и электроснабжения. После очередной атаки дронов по объектам энергетической инфраструктуры 18 февраля без отопления и света остались также 13 школ, детский сад, несколько больниц и около 500 домов – отмечалось на сайте Одесской областной военной администрации.

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16 февраля в Николаеве после обстрела ТЭЦ произошла авария. По сообщениям Николаевской областной военной администрации, для устранения аварии коммунальщикам пришлось отключить от системы отопления 44 многоквартирных дома на девяти улицах. Восстановительные работы начались почти сразу, но надеяться на скорый результат не стоит, говорят коммунальщики. Поэтому в городе оперативно развернули 67 пунктов несокрушимости.

Благотворительность в действии

Ликвидация последствий вражеских обстрелов на объектах энергетической инфраструктуры продолжается. Чтобы согреть людей, которые остались без отопления в самый холодный месяц этой зимой, сеть строительных гипермаркетов "Леруа Мерлен Украина" и Благотворительный фонд Solidarity оперативно объединились для помощи пострадавшим. Совместными усилиями они передали 547 портативных обогревателей-печек в Одесскую и Николаевскую области, а также в Херсонскую область, в пограничные Херсонской и Черниговской областей, которые враг атакует каждый день.

Современные технологии спасают от морозов

Японские обогреватели Zibro предназначены для эффективного обогрева помещений площадью от 55 до 120 квадратных метров. Они работают на жидком топливе, но имеют электрический разгар от батареек. К каждой переданной печке благотворители прибавили запас топлива – от 10 до 15 литров керосина. В общей сложности компания "Леруа Мерлен Украина" и Благотворительный фонд Solidarity вместе с печками передали 6000 литров топлива. Стоимость оказанной помощи составляет 8,5 млн грн.

"После последних массированных атак на Украину наш фонд получил несколько обращений от партнеров – государственных администраций и благотворительных фондов, работающих на прифронтовых территориях. Все они просили помочь с обогревом, поскольку среднесуточная температура достигла почти 10 градусов мороза. Нашим стратегическим партнером является сеть строительных гипермаркетов "Леруа Мерлен Украина", благодаря которым нам удалось в достаточно сжатые сроки оказать помощь в виде портативных печей для обогрева и топлива к ним", – прокомментировал глава БФ Solidarity, Матье-Мари Арден.

Прежде всего обогреватели-печи направлены в медицинские учреждения и учебные заведения, чтобы обеспечить нормальные условия для работы критически важных и социальных объектов. Также часть приборов была передана для обогрева помещений украинцев.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич говорит: "Николаев продолжает жить и работать, несмотря на постоянные обстрелы. Сейчас отопление в городе удалось восстановить, но ситуация остается сложной: враг не оставляет намерений и продолжает атаковать нашу критическую инфраструктуру. Именно поэтому переданные модульные обогреватели-печи от компании "Леруа Мерлен Украина" и Благотворительного фонда Solidarity крайне важны. Они позволяют людям в случае новых ударов не остаться без тепла, особенно в социальных учреждениях, больницах и домах, где проживают самые уязвимые категории граждан. Благодарю всех, кто поддерживает Николаев и помогает нам выстоять в эти непростые времена".

Инициатива быть рядом

Это не первая инициатива сети строительных гипермаркетов Leroy Merlin и фонда Solidarity по оказанию помощи украинцам. В конце 2022 года отправили 200 дровяных печей для пунктов обогрева на Харьковщину. В течение 2023 и 2024 годов передали генераторов разным социальным организациям общей стоимостью более 3 млн грн. В компании понимают, насколько важно поддержать людей во время испытаний и оперативно реагировать на вызовы. Помощь от "Леруа Мерлен Украина" – это не просто материальная поддержка, а забота, которая дает людям шанс выстоять в самые сложные времена.