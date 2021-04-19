Спасают украинцев, а сами умирают. Истории врачей, чьи жизни унес COVID-19

Украина вот уже больше года борется с коронавирусом, который не щадит ни детей, ни взрослых. С начала эпидемии десятки врачей и медсестер нашей страны отдали свои жизни, спасая инфицированных пациентов. Во многих больницах катастрофически не хватает медиков, ведь уровень госпитализаций держится на очень высоком уровне. При этом когда врачи сами заболевают, то оказываются абсолютно беспомощными перед этой болезнью.

OBOZREVATEL рассказывает истории врачей, которые скончались от COVID-19 лишь в этом году. У всех них остались семьи, дети, близкие и друзья. Но они до последнего находились на "новом фронте"...

Владимир Гатцук много лет проработал в Одесской областной детской больнице врачом-анестезиологом. Как сообщила волонтер Катерина Ножевникова, он ушел работать в инфекционную больницу, чтобы спасать людей от коронавируса.

К сожалению, себя спасти он так и не смог от этой болезни. "Ушел из жизни прекрасный врач, профессионал своего дела. Именно он сохранил жизнь моему ребенку. Этот человек стал для меня больше, чем врачом моего ребенка. Он жил работой, звонки, приезды к пациентам в любое время суток. Открытый, добрый, отзывчивый, веселый, было столько планов на жизнь!" – написала о нем его супруга Юлия Акименко.

OBOZREVATEL Юлия рассказала, что Владимир в Одесской областной детской больнице проработал 30 лет. "Перед новым годом он уволился, хотел поменять род деятельности. Но, видимо, природа взяла свое. Я тоже ему говорила, что он не сможет уйти из медицины. Он всю жизнь спасал людей. 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Ему могли звонить в выходные, вечером в час ночи, в три часа ночи… Он обязательно отвечал и консультировал. Он был очень квалифицированным врачом", – говорит она.

Так и произошло, вскоре Владимир Станиславович позвонил Юле и сообщил, что ему предложили пойти работать в инфекционную больницу.

Некоторое время он с Юлей старался общаться по телефону, чтобы не заразить ее и ее дочь. "Примерно 10 февраля мы сходили в театр. Потом он мне позвонил и сказал, что плохо себя чувствует. Попросил, чтобы я следила за собой, чтобы мы лишний раз никуда не ходили. У него поднималась высокая температура. Как врач он знал, что надо делать, принимал жаропонижающие. А 15 февраля его забрали в больницу. Сначала он лежал в отделении, но уже был на кислороде. А 17-го он мне сообщил, что его переводят в реанимацию", – говорит Юлия.

"Когда он еще работал в детской больнице, то были случаи, когда поднималась температура. Он переносил это в легкой форме, все проходило. А тут… Я приезжала в больницу, сначала мне говорили, что он стабильно тяжелый, потом просто тяжелый, никто прогнозов не давал. Говорили, что делают все возможное. Врач сказал, что ему не смогли сделать КТ потому что он кислородозависимый и перевозить его невозможно.

Его хотели подключить к ИВЛ, но он категорически отказался, вероятно, знал, чем это может закончиться. Ему ставили дополнительный концентратор, чтобы увеличить поток кислорода. И что удивительно, до последнего, находясь в реанимации он консультировал пациентов. Ему звонили, спрашивали: "Почему у тебя такой голос?" – он отвечал, что, мол, в больнице. И далее давал советы, отправлял на обследования. У дочки горло заболело, так он попросил прислать ее снимки и тоже консультировал", – говорит Юлия.

Владимир Гатцук месяц боролся за жизнь, но победить коронавирус не смог. 20 марта его не стало.

А 2 апреля умерла его 82-летняя мама. У нее тоже подтвердился коронавирус, она попала в отделение 3 марта. Врачи надеялись, что она выживет, ее состояние даже улучшалось, но все-таки победить болезнь она тоже не смогла и ушла вслед за сыном с разницей в две недели.

В Хмельницком от коронавируса умер 50-летний хирург городской больницы Олег Гвоздовский. Он проработал в этом учреждении более 28 лет. Пришел сюда еще в 1993 году на интернатуру, а через три года стал врачом, работал в отделении хирургии №1.

По словам дочери Дианы, коронавирусом мужчина заболел второй раз. "Первый раз он инфицировался еще осенью. Тогда в отделении болели многие врачи и он решил сделать ПЦР-тест. Результат оказался положительным. Хотя симптомов не было, лишь легкое покашливание. И тогда все прошло легко", – вспоминает она.

Второй раз доктор заболел уже в январе этого года. Дочь предполагает, что отец мог заразиться от пациента. "Он очень много дежурил в больнице. И тогда его вызвали в другое отделение как хирурга, надо было осмотреть пациента. Позже уже мы выясняли, этот пациент заболел коронавирусом и умер. Возможно, именно тогда папа и инфицировался", – предполагает Диана.

14 января у Олега Анатольевича поднялась высокая температура. Она все время прыгала 38,7-39, на полчаса удавалось ее сбить, но она снова поднималась. 15 января ему провели тест и рентген. Тест оказался положительным, а снимок показал двустороннее воспаление легких. Его сразу положили в инфекционную больницу, где работает заведующей отделением его супруга. Фактически она до последнего была с ним, выхаживала и пыталась спасти.

"В больнице папа провел 15 дней. Ему становилось то лучше, то хуже. Потом он попал в реанимацию, резко стала падать сатурация, он задыхался постоянно, на кислороде. Ему подключили высокий поток кислорода. Затем уже он был на ИВЛ. А 31 января у него произошла остановка сердца, и его не стало", – рассказывает Диана.

У врача не было никаких сопутствующих заболеваний, ни диабета, ни проблем с сердцем.

"Он был самым лучшим: и как папа, и как врач, как дедушка, для мамы – самым лучшим мужем. Он очень хотел жить и строил планы. Никто этого не ожидал, он сам этого не ожидал, он, наверное, даже не понял, что с ним произошло", – переживает дочь.

Также от осложнений, вызванных коронавирусом, в Харькове умер 69-летний главный врач городской больницы №18 Борис Менкус.

Он мог заразиться еще во время операции. Как сообщила заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан, Борис Владимирович проводил операцию пациенту, у которого позже выявили COVID-19. Это случилось еще в октябре прошлого года. Состояние врача было тяжелым.

Инфекция дала осложнения, обострились хронические заболевания, в том числе и сахарный диабет. Врач перенес инсульт и долгое время находился в коме. 4 апреля 2021 года его не стало.

Менкус проработал в 18-й больнице с 1978 года, сразу после вуза он пришел сюда молодым хирургом. А через год стал заместителем руководителя больницы. С 2005 года возглавил ее.

Друзья говорят, что Борис был в жизни невероятно добрым человеком, дружелюбным и любил жизнь. Несмотря на возраст, он все время поддерживал отношения со своими сокурсниками. Больница была для него вторым домом. Он мог приехать на работу и в выходные дни, чтобы проведать пациентов. Медсестры со слезами вспоминают своего бывшего главного врача, говорят, что он ко всем относился очень хорошо.

Он любил свою семью. Младший сын Бориса Владимировича пошел по его стопам – стал медиком.

Буквально за три недели от коронавируса сгорел 60-летний врач-уролог Яготинской центральной городской больницы на Киевщине Владимир Шайда.

"В последний день, когда я его видел, он был с небольшой температурой. Ничто не предвещало беды, мы были уверены, что все это быстро пройдет. В этот же день он поехал в Киев, там его положили в больницу. Общение было очень скудным, а через три недели он умер. До сих пор не можем в это поверить", – говорит OBOZREVATEL главный врач медучреждения Вадим Нескороженый.

По его словам, доктор мог заболеть на работе. "Хотя мы вроде с пациентами с коронавирусом не работаем, но мы же не знаем, заражен человек, который пришел на прием, или нет. К тому же он брал дежурства в стационаре, осматривал пациентов и направлял их и в коронавирусные отделения. Поэтому контакт вполне возможен. Конечно, все мы носим индивидуальную защиту, но никто не застрахован от болезни", – говорит Нескороженый.

Владимир Шайда в Яготинской больнице проработал более 30 лет, пришел сюда сразу после вуза. С 2020 года он был заместителем главного врача.

"Прямолинейный, правдивый и всегда готовый помочь. Вот таким был Владимир Игоревич. Он оставался после работы, с ним можно было посоветоваться. Он был отличным урологом, диагностом, своих пациентов вел до последнего", – говорит Нескороженый.

Истории погибших от коронавируса врачей говорят о том, что эта болезнь не щадит никого. Любой может заболеть даже второй раз, и не важно, есть у тебя сопутствующие заболевания или нет. Поэтому не стоит пренебрегать мерами безопасности и торопиться выйти из локдауна, когда больницы Украины до сих пор переполнены тяжело больными людьми.