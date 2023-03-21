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Блог | Кузя: мой соавтор Оттуда
У него невероятное чувство Языка. И Украинского, и русского — Языка вообще, Языка как такового.
Я примерно четверть века с ним советуюсь, как лучше сказать, как выразиться, как написать. Он Алексей, но для всех обычно Кузя — людей с его фамилией очень часто так сокращённо называют. Он всегда мне отвечал и отвечает, для меня он непререкаемый авторитет, и все эти годы он фактически соавтор моих текстов. Не имеет значения, рядом он или нет, — я всегда чётко слышу его ответы на все вопросы, и пока не услышу его "О!" — без него не напишу.
Его убили под Бахмутом. Это нисколько нам не помешало, я всегда с ним по-прежнему советуюсь. Он по-прежнему мой соавтор.
Потому что ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ.
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