Кушнир: 40% украинцев недовольны своими жилищными условиями

Около 40% украинцев неудовлетворены своими условиями проживания и жильем в целом. Соответствующие результаты опроса обнародованы Государственной службой статистики. По словам Главы правления — президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, такие показатели свидетельствуют о необходимости нового строительства, а так же внедрения и поддержки программ обеспечения украинцев жильем.

"На сегодняшний день только 60% украинцев довольны своими жилищными условиями. 27% не слишком довольны, еще 13% — недовольны или очень недовольны. При этом, значительная часть семей имеет недостаточную жилую площадь: в 35% домохозяйств жилая площадь ниже санитарной нормы, то есть меньше 13,6 кв.м на человека. И почти каждый второй проживает в перенаселенном жилье.

Такие показатели говорят сами за себя: людям нужно жилье. И строительная отрасль имеет все возможности его дать. В это же время, необходимо внедрять механизмы обеспечения или помощи в приобретении этого жилья. На сегодняшний день мы имеем ипотечную программу под 7%. К сожалению, она до сих пор не раскрылась по полной, за 7 месяцев подписано чуть более 800 договоров. Есть и программа финансового лизинга жилья под 5%. Сейчас она распространяется только на определенные профессиональные категории. По моему мнению, активизировать спрос на такие государственные программы можно было бы путем расширения их условий. Во-первых, расширение доступа потенциальных покупателей, чтобы как можно больше людей могли принять участие в программах. Во-вторых, внедрение возможности покупать в рамках программ жилье с первичного рынка, на этапе покупки имущественных прав. Это существенно расширило бы предложение, и поддержало спрос.

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И, конечно, другие программы обеспечения жильем от государства. В одном только Киеве квартирная очередь на жилье растянулась более чем 68 тыс. человек. По моему мнению, было бы правильно провести "ревизию" таких очередей, разобраться с тем, кто действительно нуждается в жилье, и активизировать соответствующие программы", — отметил Игорь Кушнир.