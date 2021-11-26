Куртка или пальто — узнайте, что лучше носить этой зимой

Однозначно ответить на вопрос, какую верхнюю одежду выбрать на грядущий осенне-зимний сезон довольно трудно, поскольку и куртка и пальто являются абсолютно разными предметами гардероба, и их достаточно трудно сравнивать между собой. При выборе следует опираться на ваш опыт: в чем вы чувствовали себя комфортнее — в куртке или в пальто? Если же у вас нет негативного отношения к курткам или пальто, то рекомендуем присмотреть модели этих элементов женского гардероба, поскольку оба находятся на пике популярности в этом сезоне. В данной статье мы рассмотрим основные модные тенденции женской верхней одежды на осень-зима 2021/22 и как носить куртки и пальто, чтобы выглядеть стильно.

Основные тенденции женской верхней одежды на сезон осень-зима 2021/22

Искусственный мех стал хедлайнером модных показов сезона осень-зима 2021/22. Дизайнеры представили большое количество вариаций, как можно носить мех этой осенью и зимой. Нас ждут пальто и куртки женские с длиной ворса от короткого до необычно длинного. Ваша верхняя одежда может быть как полностью из меха, так и иметь только отдельные меховые вставки. Оверсайз пуховики также в тренде в этом сезоне, при чем в моде и ультракороткие куртки-пуховики, и пальто длины миди и макси.

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Стебнованные куртки также находятся на пике популярности в этом сезоне. Длина изделия зависит только от ваших личных преференций, поскольку короткие и удлиненные модели сейчас в тренде. Еще одной модной тенденцией грядущего сезона является кожаная верхняя одежда, а особенно пальто. Тренд на кожаные вещи удерживает лидерские позиции уже не первый сезон, поэтому приобретение кожаного пальто точно станет выгодной инвестицией в ваш базовый гардероб. Следует отметить, что пальто из кожи лучше выбирать классического цвета, например, черного, оливкового, бордового, коричневого или бежевого. Образ с таким ярким акцентом как кожаное женское пальто точно будет привлекать внимание окружения и вы не останетесь незамеченным

Добавьте в свою осень и зиму яркие краски, как это сделали дизайнеры на своих модных показах. Особенно интересно смотрятся куртки и пальто классического цвета с яркими вставками, например, на карманах. Если вы не любительница ярких акцентов, следует сосредоточить внимание на изделиях в нейтральной бежево-коричневой палитре, поскольку она также актуальна в сезоне осень-зима 2021/22.

С оверсайз куртками и пальто можно создавать стильные многослойные образы. Например, наденьте блузу нейтрального оттенка, соедините ее с классическим джемпером или укороченным свитером. Дополните образ джинсами скинни или Мом и, непосредственно, курткой или пальто оверсайз – стильный и комфортный образ на холодное время года вам гарантирован.

Наиболее распространенным образом в холодное время года является сочетание джинсов, джемпера или водолазки и куртки. Однако такой образ достаточно тривиален. Если вы хотите выделяться на фоне других, попробуйте добавить в свой осенне-зимний гардероб юбки и платья из кашемира. Дополните такой образ теплым джемпером оверсайз, кашемировым шарфом, ботфортами и кашемировым пальто, и вы мгновенно будете выглядеть элегантно и изящно, и при этом будете чувствовать себя очень комфортно.