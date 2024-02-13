Курсы английского языка с преподавателями-иностранцами: что это и зачем

Для того, чтобы привлечь внимание новых студентов, современные школы английского языка используют самые разные маркетинговые подходы и по-разному модифицируют свои курсы. Одной из популярных новинок стали занятия с преподавателями-иностранцами. Одних студентов это действительно привлекает, тогда как других может пугать – ведь прямо на курсе придется общаться с иностранцем и демонстрировать свои грамматические ошибки. Если вы являетесь представителем второй группы, тогда эта статья для вас. Расскажем немного больше о целях курсов английского языка с преподавателями, которые являются native speakers, а также о других подходах к организации обучения, используемых современными школами.

Зачем на курсах английского языка преподаватель-иностранец

Курсы с преподавателями-иностранцами предлагают уникальный подход к преподаванию английского языка, что приносит массу преимуществ всему учебному процессу:

Аутентичное произношение и культурный контекст. Преподаватель-иностранец помогает студентам освоить не только язык, но и нюансы произношения и культурные аспекты, делая процесс изучения максимально реалистичным – будто как во время проживания за границей.

Преподаватель-иностранец помогает студентам освоить не только язык, но и нюансы произношения и культурные аспекты, делая процесс изучения максимально реалистичным – будто как во время проживания за границей. Стимулирование коммуникативных навыков. Такой педагог сосредотачивает больше внимания именно на общении, а не на изучении теории грамматики. Благодаря этому студенты активно развивают свои коммуникативные навыки.

Такой педагог сосредотачивает больше внимания именно на общении, а не на изучении теории грамматики. Благодаря этому студенты активно развивают свои коммуникативные навыки. Преодоление психологических барьеров. Когда на занятии присутствует преподаватель, владеющий украинским, студенты всегда имеют соблазн говорить на родном языке. Когда же на курсах английского языка, которые, например, предлагает школа Yappi Corporate, присутствует только нейтив спикер, студенты просто вынуждены использовать только английский.

Однако важно отметить, что педагог-native speaker не будет вести группы на курсе для новичков, которые только начинают учить английский. Такой подход к преподаванию школы английского обычно используются в группах, которые начинают осваивать как минимум уровень Intermediate.

Дополнительные методы, которые помогают студентам погружаться в англоязычную среду

Как вы поняли, привлечение педагогов из других стран для преподавания английского – это отличный метод формирования у студентов правильного произношения и коммуникативных навыков. Однако развивать подобные способности можно еще несколькими дополнительными методами, которые мы советуем вам принять во внимание:

Активное использование мультимедийных ресурсов. Видео, аудио и интерактивные материалы помогают студентам окружать себя английским языком на занятиях и дома.