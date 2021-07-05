Маленький кримськотатарський ресторанчик в центрі Києва. Заходимо подивитися матч Чехії з Данією та з'їсти супчик: тут смачна кухня, затишно та футбол з чехами перед матчем з Україною нікому не цікавий.

А головне - у хазяїна ресторану є постійний зв'язок з Кримом: йому постійно телефонують друзі з півострова, а він залюбки відповідає на всі мої незручні запитання.

По-перше, - курортний сезон зірваний. Не стільки від сильних злив, скільки від того, що російські туристи в Крим завезли "дельту" - штам коронавіруса, від якого зараз там заповнені всі лікарні, працюють наметові шпиталі, але все одно смертність така, що лякає навіть тих, хто перехворів. Офіційна статистика бреше. Літаки з Мск та інших міст РФ сідають в аеропорту Сімферополю, турист з-за паребріка летить плавати навіть у брудному після дощів морі. Його не засмучує руда вода замість лазурної - що він в своїх челябінськах бачив?

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По-друге, всі наші в окупації чекають звільнення. Що Україна повернеться і що це буде скоро. Прийнятий Верховною Радою закон про визнання прав корінних народів наші в Криму зустріли з надією. Вслід за його прийняттям чекаємо на кримськотатарські школи не тільки в Херсонській області, де зараз більше всього киримли, а і в інших містах України.

Третє. Вода на півострові. Трубопровідні війська РФ зробили все, щоб вода в містах Криму була. Після злив наповнились водосховища. В Ялті зараз перебоїв з водою нема, в інших великих містах - також, але села та аграрний сектор залишаються тільки з тією водою, яка падає. Наступна тривала засуха спокійно залишає півострів без води.

Четверте. РФ не забирала ще нерухомість звичайних українців відкрито, але зараз там прийнято закон про "приграничную зону" - будуть забирати землю і вимагати продавати житло на неї за "кадастрову ціну". Тобто все одно грабіж.

П'яте і головне. За сім років окупації в Крим на "постійне місце проживання" переїхали від 400 тисяч росіян. Верхня цифра - до 800 тисяч. Це ті, кого треба буде перевіряти, перевіряти і відправляти назад. Не давати права голосу. Ніяких прав. Це той баласт, від якого треба позбавлятися. Звісно, ми просто їм запропонуємо мирно залишити півострів. Адже некрасиво користуватися награбованим. І якщо батьки в дитинстві вас цьому не навчили, недорогенькі, життя навчить.

З Днем Військово-Морських Сил України. З Днем повернення нас в Крим.

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