Кулеба назвал условие объявления всеобщей мобилизации в Украине
В случае полномасштабного вторжения России Украина объявит всеобщую мобилизацию. Граждане страны способны к объединению, когда речь идет о защите своей свободы, поэтому не заставят ждать.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу "Sargs.lv". Он напомнил, что аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2014 году, когда тысячи людей выстроились в очередь к военкоматам, чтобы подать заявку на службу. Министр отметил, что тогда многие добровольцы ушли на фронт.
По словам Кулебы, в Кремле понимают, что Украина стала гораздо сильнее с того времени, поэтому уделяет планированию предстоящей атаки гораздо больше внимания, чем в 2014 году. При этой сейчас страна-агрессор уже не сможет сказать, что не является стороной конфликта.
"Теперь России придется взять на себя это вторжение и ответственность за него", – подчеркнул Кулеба.
По его мнению, эскалацией Кремль продемонстрирует остальному миру, что готов заплатить самую высокую цену за свои геополитические амбиции.
Тем временем Украина нуждается в поддержке Запада, подчеркнул министр.
"На данный момент наши самые большие проблемы связаны с противоракетной и противовоздушной обороной", – сказал Кулеба.
По его словам, аналогичная ситуация в 2014 году у страны тоже была. Тогда мы нуждались в дронах, но никто их Украине не продал.
"С таким отношением мы остались истекать кровью", – подытожил министр.
Ранее министр уже заявлял, что Украина имеет полное право на получение военных технологий и оружия. Ключевыми текущими потребностями нашего государства в оборонной сфере являются системы противоракетной и противовоздушной защиты. Речь идет о конкретных вещах, которые укрепили бы ВСУ, отметил министр, и это не только вооружение, но и парамедицина, системы связи и т.п.
Напомним, во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном Кулеба заявил, что Россия провоцирует Украину военным и дипломатическим путем. Однако наша страна по-прежнему привержена мирному разрешению конфликта и продолжит призывать партнеров подготовить пакет по сдерживанию агрессии РФ. По его словам, меры должны быть такими, чтобы заставить президента Владимира Путина подумать дважды перед тем, как прибегнуть к военной силе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На границе с Украиной и на неподконтрольных украинскому правительству территориях Россия разместила около 115 тысяч своих военных. За последние месяцы силы страны-агрессора не были отведены.
При этом некоторые государства сейчас продолжают следовать нарративу страны-агрессора России. В частности, заявляя, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы побуждает ее к военному удару.