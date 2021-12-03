Кулеба назвал условие объявления всеобщей мобилизации в Украине

В случае полномасштабного вторжения России Украина объявит всеобщую мобилизацию. Граждане страны способны к объединению, когда речь идет о защите своей свободы, поэтому не заставят ждать.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу "Sargs.lv". Он напомнил, что аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2014 году, когда тысячи людей выстроились в очередь к военкоматам, чтобы подать заявку на службу. Министр отметил, что тогда многие добровольцы ушли на фронт.

По словам Кулебы, в Кремле понимают, что Украина стала гораздо сильнее с того времени, поэтому уделяет планированию предстоящей атаки гораздо больше внимания, чем в 2014 году. При этой сейчас страна-агрессор уже не сможет сказать, что не является стороной конфликта.

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"Теперь России придется взять на себя это вторжение и ответственность за него", – подчеркнул Кулеба.

По его мнению, эскалацией Кремль продемонстрирует остальному миру, что готов заплатить самую высокую цену за свои геополитические амбиции.

Тем временем Украина нуждается в поддержке Запада, подчеркнул министр.

"На данный момент наши самые большие проблемы связаны с противоракетной и противовоздушной обороной", – сказал Кулеба.

По его словам, аналогичная ситуация в 2014 году у страны тоже была. Тогда мы нуждались в дронах, но никто их Украине не продал.

"С таким отношением мы остались истекать кровью", – подытожил министр.

Ранее министр уже заявлял, что Украина имеет полное право на получение военных технологий и оружия. Ключевыми текущими потребностями нашего государства в оборонной сфере являются системы противоракетной и противовоздушной защиты. Речь идет о конкретных вещах, которые укрепили бы ВСУ, отметил министр, и это не только вооружение, но и парамедицина, системы связи и т.п.

Напомним, во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном Кулеба заявил, что Россия провоцирует Украину военным и дипломатическим путем. Однако наша страна по-прежнему привержена мирному разрешению конфликта и продолжит призывать партнеров подготовить пакет по сдерживанию агрессии РФ. По его словам, меры должны быть такими, чтобы заставить президента Владимира Путина подумать дважды перед тем, как прибегнуть к военной силе.

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