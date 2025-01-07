Кто в СССР был освобожден от мобилизации во время Второй мировой войны

Во времена большой войны государства прибегают к такому вынужденному шагу, как мобилизация. И, оказавшись в водовороте Второй Мировой, СССР призвал немало своих граждан на фронт. Однако не все категории подлежали призыву.

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Некоторые советские граждане имели бронь от мобилизации. OBOZ.UA рассказывает, кто не попадал в армию и по каким причинам.

Начальники Коммунистической партии разных уровней – от городских до государственного – считались ценными кадрами в СССР. Вот почему от призыва их защищала бронь. Также относились и к руководителям стратегически важных в военное время предприятий и производств. На них возлагалась задача организовать работу в условиях войны, а в случае необходимости быстро эвакуировать всех в отдаленные регионы и наладить производство уже в новом месте.

Но не только производство и жизнеобеспечение давало во времена Второй Мировой бронь гражданам СССР. Ее получали также те, кого считали работниками идеологического фронта – артисты, музыканты, писатели, композиторы, художники и другая творческая интеллигенция. На них возлагалась задача поддерживать своим творчеством боевой дух народа СССР. А также ездить к бойцам на фронт в составе так называемых агитбригад – развлекать их выступлениями и рассказывать о важности борьбы против армии Гитлера.

До 1943 года в армию не брали заключенных. Воровской кодекс не разрешал им воевать, поэтому уголовный элемент не трогали. Однако осужденные сами начали изъявлять желание защищать родину и им стали разрешать вступать в ряды Красной Армии. Однако вместе с этим они утрачивали свой авторитет в преступных кругах.

Воздерживались в СССР и от призыва представителей других народов. Немцы, румыны, финны, болгары, греки, турки, японцы, корейцы, китайцы, венгры и австрийцы, имевшие советское гражданство, могли работать на нужды фронта только в тыловых структурах. Оружие им выдавать не торопились.

Также не отправляли в армию людей, которые страдали психическими расстройствами, имели инвалидность, болели туберкулезом или имели очень плохое зрение. Тем не менее некоторые из них умудрялись присоединиться к рядам армии в качестве добровольцев. Из таких бойцов в СССР делали инструмент пропаганды – их называли героями и воспевании в искусстве.

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