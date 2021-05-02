Вижу отдельные прихожане упорно употребляют слово Пасха.

Хочу объяснить, что это слово исключительно церковное, а не наше народное. У нас были только Паска.

Есть ли в словаре Гринченко Пасха? Нет, нету. В "Словаре синонимов украинского языка" читаем, что Паска синоним Великодня.

И классики наши не употребляли, а только в ХХ в. стало это слово проникать под влиянием атеизма, МПЦ и лиц, которые были воспитаны вне традиций и не понимали разницы.

Панас Мирный: "На Пасху нарядила Галю как даму". "В пробоинам бойниц торчали горластые жерла пушек, из которых в большие праздники, как, вот на Рождество или на Паску, стреляли".

"Украинский холокост 1932-1933": "Паска была ранней, пришли один раз к нам на Паску и выбрасывали нас на снег, много снега было...".

Записки Научного общества имени Шевченко (1912): "Очень торжественно обходят память покойников на Паску".

Мусий Кононенко, современник Мирного: "Отец мой поехал на Херсонщину через полтора – два недели после Паски в 1872 году. Перед Паской же произошло такое событие...".

А.Довженко: "Весной накануне Паски..."

Итак вывод: кто празднует Паску, должен есть куличи. Поребрик им в печень.

А кто Паску празднует, потому паска подходит.

Христос Воскрес!

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