Кто изобрел снежный шар и кто хранит его секрет. Видео

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Внук создателя сувенира показал, как правильно его двигать

Снежный шар в 1900 году в Вене случайно изобрел Эрвин Перци – мастер по изготовлению хирургических инструментов.

Наполнив стеклянный шар водой, он хотел создать лампу для улучшения освещения в операционной. Когда он добавил в воду манную крупу, она напомнила ему снег, сообщает Deutsche Welle.

Внутри первого снежного шара, который изготовил мастер, была миниатюра базилики Рождества Девы Марии, которая находится в Мариацелле в Австрии.

Изобретение стало очень популярным, и, получив на него патент, Перци со своим братом Людвигом открыли семейный магазин в Вене, где и в настоящее время делают снежные шары.

"Волшебные" сувениры экспортируют во все страны мира, а рецепт их изготовления семья держит в секрете. "Не нужно трясти снежный шар, просто переверните его, подождите немного, пока снежинки опустятся вниз, потом переверните снова – и все, пойдет снег", – рассказал DW внук автора изобретения Эрвин Перци-младший.

Семья Перци делает около 200 тысяч снежных шаров в год, вручную и при помощи 3D-принтеров. В целом существует более 350 видов шаров. Хит 2020 года – снежный шар с туалетной бумагой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Канады изобрели "отрезвляющую" маску, которая помогает вывести алкоголь из организма. Она выпускает смесь углекислого газа и кислорода, которая вызывает гипервентиляцию.

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