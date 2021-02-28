Кто изобрел снежный шар и кто хранит его секрет. Видео

Снежный шар в 1900 году в Вене случайно изобрел Эрвин Перци – мастер по изготовлению хирургических инструментов.

Наполнив стеклянный шар водой, он хотел создать лампу для улучшения освещения в операционной. Когда он добавил в воду манную крупу, она напомнила ему снег, сообщает Deutsche Welle.

Внутри первого снежного шара, который изготовил мастер, была миниатюра базилики Рождества Девы Марии, которая находится в Мариацелле в Австрии.

Изобретение стало очень популярным, и, получив на него патент, Перци со своим братом Людвигом открыли семейный магазин в Вене, где и в настоящее время делают снежные шары.

"Волшебные" сувениры экспортируют во все страны мира, а рецепт их изготовления семья держит в секрете. "Не нужно трясти снежный шар, просто переверните его, подождите немного, пока снежинки опустятся вниз, потом переверните снова – и все, пойдет снег", – рассказал DW внук автора изобретения Эрвин Перци-младший.

🔮 Цей популярний сувенір вигадав віденський майстер понад 100 років тому. Таємницю виготовлення снігу досі бережуть його нащадки. Один із них показав нам, як правильно рухати кулю. Ми все життя робили це неправильно 😂#euromaxxx pic.twitter.com/4n9nM1DdQd — DW українською (@dw_ukrainian) February 22, 2021

Семья Перци делает около 200 тысяч снежных шаров в год, вручную и при помощи 3D-принтеров. В целом существует более 350 видов шаров. Хит 2020 года – снежный шар с туалетной бумагой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Канады изобрели "отрезвляющую" маску, которая помогает вывести алкоголь из организма. Она выпускает смесь углекислого газа и кислорода, которая вызывает гипервентиляцию.