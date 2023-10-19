Кто из мужчин может выехать за границу Украины с 1 ноября: все, что нужно знать

В Украине военнообязанным мужчинам возрастом с 18 до 60 лет в военное положение запрещено покидать пределы страны, за исключением случаев, прописанных в законодательстве. Этот вопрос регулируется Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, а именно пунктами 2¹ и 2².

Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко в комментарии "Фактам" объяснила нормы пересечения государственной границы на выезд с 1 ноября для мужчин. Выехать из Украины смогут:

– мужчины с инвалидностью;

– мужчины, имеющие жену с инвалидностью I или II группы;

– мужчины, у которых один из родителей (или родитель жены) имеет инвалидность I или II группы;

– родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

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– родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

– мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

– опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

Грищенко обратила внимание: граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые выехали, сопровождая одно из вышеуказанных лиц, обязаны вернуться в страну не позднее возвращения человека, которого они сопровождали.

Помимо этого, право на выезд заграницу есть у лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

"То есть те категории лиц, которые закреплены в части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке"", – объяснила юрист.

Она отметила, что этот перечень довольно длинный. Основные категории, которые там указаны:

– мужчины, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;

– мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка/детей до 18 лет;

– родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели ребенка с инвалидностью до 18 лет;

– мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

– усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

– мужчины, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или жены), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе и тому подобное.

Куда обращаться, если вас в нарушение закона не выпустили за границу

Грищенко подчеркнула: устный отказ в выезде обжаловать не выйдет. "Если вам отказывают, то такой отказ должен быть оформлен в письменном виде, а именно в форме решения погранслужбы", – объяснила эксперт.

Обжаловать его можно двумя способами. Первый – подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы. Второй – иск через окружной административный суд о признании действий погранслужбы, касающихся отказа в выезде, противоправными.

Адвокат сообщила, что жалобу в ГПСУ можно подать в течение 30 дней, сбор за ее рассмотрение не уплачивается. Однако на практике такой способ не всегда является эффективным, и тогда необходимо обращаться в суд.

Иск можно подать в течение шести месяцев с момента получения решения. Нужно оплатить судебный сбор, дополнительно тратиться на юристов, а само рассмотрение дела может длиться дольше двух месяцев.

"Плюс закладывайте сюда еще месяц для того, чтобы решение суда вступило в законную силу. Не следует исключать возможность обжалования решения", – добавила правозащитница.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее адвокат Ростислав Кравец рассказал о возможных последствиях для военнообязанных лиц, уехавших за границу незаконно.

– О пропуске через государственную границу студентов или курсантов учебных заведений Украины можно почитать по ссылке.

– Объяснение адвоката Марины Бекало о том, может ли уехать за границу мужчина, который был исключен из воинского учета, ищите здесь.

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