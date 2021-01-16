Крымскому мосту снова предсказали разрушение

Незаконно построенному несколько лет назад оккупантами мосту через Керченский пролив грозит разрушение в результате возможного мощного землетрясения.

Об этом заявил заместитель директора Института геофизики имени С. И. Субботина Национальной академии наук Украины Александр Кендзера. Комментарий он дал изданию "Крым.Реалии".

Ученый пояснил, что сейсмические исследования позволяют прогнозировать ситуацию в случае землетрясений в местах жилых домов и других объектов, в том числе моста, соединяющего оккупированный Крым и РФ.

"Прямо под ним проходит граница раздела двух тектонических плит. Очевидно, что эти плиты могут смещаться или поворачиваться относительно друг друга", – отметил Кендзера.

По его словам, там возникают достаточно сильные землетрясения. А те, которые были в Анапе (за 126 км от Керчи), "как раз показывают активные структуры, на которых тоже могут возникать довольно сильные землетрясения".

Отметим, что не так давно на оккупированном полуострове покрылась трещинами миниатюрная копия Крымского моста, установленная в Комсомольском парке города Керчь.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта.