Вчора випадково потравила на відео опитування на вулицях Сімферополя (о боже, почала дивитися тільки тому - щоб побачити знайомі місця і розгледіти - що помінялося, де дерева? о, а тут ювелірна крамниця навіть залишилися, а тут була кафеха, зараз закрито). Журналісти "Настоящего времени" запитали місцевих нині жителів - чи буде велика війна, бояться вони конфлікту і що взагалі думають про стягування російських військ на кордони з Україною.

Треба одразу сказати, що телевізора в нас нема років десять - і якось відвикаєш від такої агресивної подачі інформації - коли тобі нав'язують необхідну точку зору - наприклад, у вигляді опитування. Ну таке.

Обличчя "місцевих" - такі рязанські. Вибачте. Нічого особистого. Багато залишилося російських відставних пенсіонерів. Багато нових росіян вже заїхало.

Відповіді: "ні, війни не боїмося", "конфлікту не буде", "ну побряцают оружием", "ми будем защищаться", "достану оружие и буду партизанить", "політики договоряться!"

Видео дня

І головний мем: "Це Україна провокує нас, тому і стягнули війська. Україна хоче велику війну, а ми - ні". Цей мем повторили декілька людей - через одного.

Тобто знову маленька ненажерлива Україна зі своїми бандерівцями та фашистами хоче образити велику расєюшку. А вони - вони будуть захищатися.

Всі зрозуміли посилання? - Дивіться не помиляйтеся.

Перше, що зробимо при поверненні в Крим - купимо квитки в один кінець для таких жителів. Бо телячі вагони - це їхній метод.