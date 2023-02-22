''Крым – это Украина'': патриоты в оккупированном Севастополе напомнили захватчикам, что те на чужой земле. Фото и видео

Патриоты в оккупированном Севастополе провели новую акцию сопротивления. Захватчикам напомнили, что город есть и будет украинским.

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Об этом 22 февраля рассказали в движении "Желтая лента". Там отметили, что в Севастополе растет количество активистов, которые оставляют красноречивые послания для оккупантов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Севастополь – это Украина, Крым – это Украина! Количество наших активистов в Севастополе растет, об этом свидетельствуют новые граффити и желтые ленты, посылающие четкий месседж оккупантам: Севастополь есть и всегда будет украинским", – говорится в сообщении Telegram-канала движения.

Патриоты призвали присоединяться к сопротивлению, чтобы приближать победу Украины вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что защитники Украины смогут освободить Крым до конца лета 2023 года. Тогда выбить оккупантов с востока можно будет уже в 2024 году или даже раньше.

По данным ГУР Минобороны Украины, власти в Москве осознают неизбежность деоккупации Крыма, как и жители полуострова. После масштабного вторжения РФ в Украину фанатов "русского мира" на полуострове стало меньше.

А в Офисе президента Украины не исключают, что дипломатический путь освобождения АР Крым может дополнять военный. Там заверили, что полуостров никогда не станет предметом переговоров с РФ.