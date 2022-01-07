Президент Казахстана Токаев, чья власть теперь держится на российских штыках, отдал приказ силовикам без предупреждения открывать огонь на поражение по демонстрантам.

"Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время", - заявил Токаев.

Очередная сказка про "стабильность" закончилась кровавым кошмаром и массовыми расстрелами на улицах.

После событий 2014 года в Украине потерявшие власть бывшие регионалы уверяли, что мы ошибочно выбрали путь евроинтеграции, что нужно было вступать в Таможенный союз, потому что там стабильность и развитие, а в Украине после Майдана - бардак и война.

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Через восемь лет имеем следующий результат:

В Беларуси переворот, нелегитимный президент, международная изоляция, санкции, десятки убитых сторонников оппозиции, сотни - в тюрьмах.

В Казахстане натуральные боевые действия, сотни погибших, массовые расстрелы, иностранная интервенция.

В Украине, несмотря на агрессию РФ и территориальные потери - самый высокий уровень ВВП (в долларах) за всю историю. Рекордный экспорт. Рекордный уровень зарплат (в долларах).

А если бы не карательная операция РФ и не оккупация части территории - показатели были бы ещё намного выше.