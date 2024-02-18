Кровавые дни Майдана: ровно 10 лет назад начались массовые расстрелы во время протестов

Ровно 10 лет назад, 18 февраля 2014 года, на Майдане в Киеве начались массовые расстрелы во время протестов. Украинцы стояли со щитами и камнями против водометов и огнестрельного оружия тех, кто называл себя правоохранителями.

За отказ от постсоветской модели власти, отстаивая достоинство и свободу, десятки украинцев отдали свою жизнь в эти трагические дни. Детальнее о событиях, случившихся во вторник, 18 февраля 2014 года, расскажет OBOZ.UA.

Утром 18 февраля 2014 года протестующие устроили марш к Верховной Раде Украины, получивший название "Мирное наступление". Люди требовали от властей принятия решений для выхода из кризиса и разрешения ситуации в стране, в частности, ограничения полномочий президента Украины через возвращение к Конституции Украины 2004 года. Однако канцелярия Верховной Рады отклонила регистрацию этого документа, что повлекло возмущение среди протестующих. Это привело к столкновениям со стражами порядка.

Активисты подожгли офис Партии регионов. Специальные подразделения полиции "Беркут" разогнали демонстрантов возле парламента и приступили к штурму Майдана. В этих действиях активно участвовали "титушки". Столкновения произошли в Мариинском парке, а также на улицах Шелковичной, Липской, Институтской.

К полудню силовики вывели евромайдановцев из правительственного квартала и начали зачистку Майдана Незалежности.

Чтобы воспрепятствовать получению помощи Майдану, Киев остановил метрополитен и ограничил движение на въездах в город. Движение поездов из Западной Украины было приостановлено. Часть рейсовых поездов остановили в Шепетовке и Фастове. Также были зафиксированы случаи повреждения железнодорожного полотна.

До 18:00 силовики штурмовали Октябрьский дворец и Украинский дом.

Около 20:00 "Беркут" пытался штурмовать баррикады с помощью двух БТРов, но майдановцы подожгли один из них коктейлем Молотова.

Сотрудники правоохранительных органов подожгли лагерь и Дом профсоюзов. Ситуация в Доме профсоюзов стала катастрофической – люди должны были выходить из горящего здания, прыгая с верхних этажей, чтобы спасти себя. Пожар в Доме профсоюзов продолжался всю ночь. После возгорания было обнаружено несколько тел погибших.

На подходах к Майдану начали активно действовать титушки, которые нападали на отдельных участников Евромайдана и их небольшие группы.

В течение 18 февраля погибли не менее 22 человек, а сотни получили ранения. Некоторых раненых доставляли в больницы, другим оказывали медицинскую помощь в Михайловском златоверхом соборе.

События с 18 по 21 февраля стали самым кровавым и трагическим этапом в истории Революции Достоинства. По данным Минздрава Украины, в ходе противостояний погибли 82 человека – 71 демонстрант и 11 правоохранителей, ранения получили 622 человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что следователи установили, в какой момент Янукович приказал стрелять по майдановцам. Соответствующее указание он дал, находясь в резиденции "Межигорье", во время телефонного разговора правительственной связью с Захарченко примерно в 7 утра 20 февраля 2014 года.

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