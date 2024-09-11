Кроме фронта не забываем и о тыле: Порошенко передал технику подразделениям, обеспечивающим обучение и ротацию бойцов

Петр Порошенко передал три больших автобуса и стирально-душевой комплекс подразделениям, обеспечивающим обучение и ротацию военнослужащих. По его словам, курсанты, которые сегодня занимаются на полигонах, а завтра будут на фронте, должны иметь достойное обеспечение.

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

Мы занимаемся обеспечением подразделений тысячами FPV-дронов, сотнями "Мавиков", "Посейдонами", комплексами "Ай-Петри", квадроциклами и другой техникой. Но кроме фронта не забываем и о тыле. Перед военными остро стоят задачи по логистике и подготовке личного состава", – объяснил пятый президент.

"Курсанты, которые сейчас занимаются на полигонах, а уже завтра будут на нуле, должны иметь достойное обеспечение. Если у ДШУ, подразделений ПВО, Сухопутных, Воздушных Сил, ССО и территориальной обороны есть стирально-душевые комплексы, то почему их не может быть в Учебных центрах? Именно по этой причине мы передаем нашу баню военному институту.

"Для подразделений, которые обеспечивают ротацию военных из учебных центров в места службы, мы передаем три автобуса. Комфортабельные, большие – это тоже о слаженной логистике на войне", – отмечает Петр Порошенко.