''Критический момент наступит этой весной'': США указали Украине на ''окно возможностей'' и оценили перспективы возвращения Крыма

На фоне приближения первой годовщины широкомасштабного вторжения России в Украину официальные лица США предупредили украинскую власть о том, что сейчас наступил критический момент, чтобы изменить траекторию войны. Вашингтон призвал Киев добиться значительных успехов на поле боя, в то время как оружие и помощь со стороны Соединенных Штатов и других союзников растут.

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Об этом пишет газета The Washington Post. Несмотря на обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", официальные лица Администрации президента США говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и союзников Америки представляют собой лучший шанс Киева решительно изменить ход войны.

Многие консерваторы в палате представителей, возглавляемой республиканцами, угрожают отказаться от дальнейшей поддержки.

При этом несколько официальных лиц отметили сильную двухпартийную поддержку, которая сопровождала каждый пакет по Украине, добавив, что Конгресс дал Белому дому больше, чем он просил, но они признали, что это было под руководством демократов в Палате представителей и Сенате.

Война в последние месяцы на востоке Украины затянулась, и ни одна из сторон не одержала верх. Эксперты считают, что критический момент наступит этой весной, когда ожидается, что Россия начнет наступление, а Украина начнет контрнаступление, пытаясь вернуть временно оккупированные территории.

Президент США Джо Байден и его помощники стремятся избежать любых признаков дезертирства или ослабления решимости западных союзников в преддверии 24 февраля, надеясь дать понять кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что поддержка Украины не ослабевает.

Однако некоторые аналитики считают, что и Россия, и Украина вряд ли получат решающее военное преимущество в обозримом будущем.

Байден и его главные помощники заявляют, что полны решимости поддерживать Украину как можно дольше и всецело. Но они предупреждают, что политический путь станет более жестким, как только Украина исчерпает текущий пакет Конгресса, что может произойти уже этим летом.

В то же время, некоторые западные лидеры имеют опасения по поводу отправки в Украину некоторых видов тяжелого вооружения, опасаясь прямой конфронтации с Россией, особенно после того, как Путин заявил о готовности применить ядерное оружие.

При этом американская разведка считает, что защитникам Украины пока не по силам освобождения хорошо укрепленного временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, что во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО пройдет отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", организованное США. Западные союзники будут обсуждать предоставление Киеву оружия, которое позволит перехватить инициативу в войне с Россией: в частности, речь идет о бронетехнике, дальнобойных ракетах и боевых самолетах.

Напомним, Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно участвует в дипломатических переговорах с международными партнерами и получает эффективные результаты. Каждая договоренность направлена на то, чтобы как можно быстрей получать ресурсы для нашей обороны в условиях войны с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа американских сенаторов, Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, которые 20 января побывали в Киеве, призвали США передать ВСУ баллистические ракеты ATACMS дальнего действия и истребители.

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