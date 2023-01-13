Критическая инфраструктура Днепра снабжена мощными генераторами, – Филатов

Днепр готовится и постоянно просчитывает разные сценарии, чтобы наперекор враждебным планам люди здесь продолжали нормальную жизнь. Водоканал, теплосети, метро (там, где откачивается вода), больницы снабжены мощными генераторами. Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в эфире телемарафона на канале "ДнепрTV" 13 января.

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Город продолжает докупать эти устройства и получает их от своих международных партнеров.

"Наши собратья из немецкого города Кельн передали нам их около 300. Также на днях в Днепр поступили еще 220 генераторов от американских партнеров. Они не высокой мощности, но пригодятся. Сейчас размышляем, куда их передать. Может, мобильным операторам, чтобы поддерживать сотовую связь. Или, может, ОСМД", — сказал Филатов.