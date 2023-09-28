Кристина Храновская о 'Дневниках войны' несгибаемых украинских детей: я была ошеломлена тем, как ребенок описывал те ужасные события

Отца Арины расстреляли российские военные прямо на глазах ребенка при попытке эвакуации из оккупированной Херсонщины. В дом, в котором находилась вся семья Артема, попала вражеская ракета – отец сгорел на глазах детей. Алена вместе с родителями провела почти месяц в эпицентре бомбардировок города Мариуполя.

Арина, Артем, Алена и еще одиннадцать украинских детей, переживших ужасы войны, стали героями проекта "Дневники войны: неслышные голоса украинских детей". Они описывали увиденное в заметках и рисунках, снимали видео. А теперь их истории могут увидеть на выставке в странах Европы.

Видео дня

Мы пообщались с инициатором и визионером проекта Кристиной Храновской, которая рассказала, почему важно давать огласке таким историям несгибаемых украинских детей.

Как появилась идея и каков был путь "Дневников войны"?

Когда на первый взгляд обычный текст говорит о всей боли ребенка, пропустить такое невозможно. Наш проект начался с такого текста. Я случайно наткнулась на один из таких дневников в социальной сети, это были записи Егора Кравцова из Мариуполя. Тогда я была просто ошеломлена тем, как ребенок вел эти записи, как описывал эти ужасные события. Я, как мама четырех детей, прониклась его историей, как своего родного сына, потому что, как говорится, чужих детей не бывает. Тогда я поняла, что таких историй действительно тысячи, где у каждого своя история и свой болезненный опыт. Да, собственно, и зародилась идея создания проекта. Я начала искать историю и единомышленников, чтобы воплотить задуманное. И сегодня наш проект поддерживают три партнера, которые помогли нам найти героев – это БФ "Голоса детей", "Дети героев" и платформа "ТЮ".

Мы искали истории, после были долгие переговоры с родителями, работа с психологами – и понимание в каких эмоциональных состояниях дети и смогут ли они говорить о своих записях. К сожалению, сегодня таких историй много, поэтому выбрать именно те 14 было трудно, но они и стали основой нашей выставки.

Ваш проект фактически стартовал с открытия выставки, почему вы выбрали именно Нидерланды, планируется ли экспозиция в Украине?

Главная задача нашего проекта – рассказать эти истории мира и пролить свет на глубокую травму, переживаемую молодым поколением сегодня в Украине. Потому мы приняли решение, что стартовой точкой нашей маршрутной карты станут Нидерланды. Выставка открылась в мэрии Амстердама – для нас это было символично. Ведь от Амстердама менее 100 км до Гааги – места, которое на сегодняшний день является олицетворением правосудия и справедливости для всех, кто пострадал от агрессии и других международных преступлений. После Нидерландов мы планируем открытие и в Киеве, поэтому уже в октябре украинцы смогут собственными глазами увидеть артефакты выставки. После Украины выставка будет путешествовать по странам Европы.

Экспозиция выставки была на украинском?

Все дневники, являющиеся частью проекта, во-первых, оцифрованы, а во-вторых, переведены на английский язык. На выставке каждый имел возможность воспользоваться QR-кодом и прослушать материал параллельно просматривая личные вещи героев, их фото и рисунки. Такое экспозиционное решение помогает зрителям максимально погрузиться в переживание ребенка, разделить с ним опыт. А еще напомнить, что война в Украине продолжается – эти ужасы продолжаются для детей ежедневно. Кстати, по поводу языка, ведущей нашей выставки была Екатерина Осадчая. Вместе с Екатериной и Нидерландским оперным дирижером Лоренцом Виотти дневники прозвучали на двух языках. На украинском – от Екатерины и на английском от Лоренцо. В тот момент зал был наполнен сопереживанием, болью от которого невозможно было удержаться.

Расскажите подробнее о героях проекта. Что больше всего поразило вас при проработке материалов?

На самом деле, каждая история уникальна, но скажу честно, каждый раз читая о личных трагедиях украинских семей, я чувствую неописуемую боль и ненависть к оккупантам. И в то же время огромную ответственность перед детьми, открывшими нам занавес своей жизни.

Относительно героев нашего проекта – это дети от 9 до 17 лет. Они из разных уголков Украины: Мариуполь, Харьковщина, Херсонщина. Все истории трудны, например, у нас есть девочка Арина Первунина, попавшая под обстрел с отцом, братьями и сестрой на подъезде к Николаеву. Ее папа получил 17 шаровых ранений, к сожалению, его не удалось спасти. Поэтому в блокноте, подаренном ей папой, девочка описывает свою боль – она обвиняет себя в смерти родители. К слову, это тот самый известный "красный блокнот с блестками", отрывки которого на заседании ООН зачитал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Сейчас этот дневник становится для Арины своего рода терапией, она продолжает записываться и общаться с папой. Девочка верит, что там у него есть такой же блокнот, через который он читает ее письма.

Я прекрасно понимала, что почти у каждой семьи есть такой дневник, у кого написан, у кого нет. Но большинство историй так и остаются не рассказанными. Нужно говорить о них и документировать все преступления, совершенные страной-террористом.

Вот несколько цитат из дневника Арины:

18.03.2022

Я не желаю жить.

Зачем жизнь без папы? Да я еще неуклюжий ребенок, который сам ничего не может сделать, но это мое наказание, наверное за то, что я не смолчала, а позвонила папе, не перетерпела. Если бы я не позвонила папе, то все было хорошо, все были живы.

18.03.2022 20:36

Я ненавижу себя. Почему я так беспомощна?

Почему все дети играют, бегают, а я на скамейке сижу? Я так глупа и вообще: на что я рассчитываю? Я так буду всегда. Открой письмо наше. Я пойму и дам себе все ответы на свои вопросы.

20.03.2022

Я поняла уже одно, что у меня настоящий друг – ты один, ты меня выслушиваешь. И знаешь, мне очень больно смотреть как плачет мама, это нельзя вытерпеть, только становится в 2 раза больнее, когда я вижу ее слезы. Это какая-то история с очень плохим концом, худшее испытание, которое я не могу вытерпеть.

Где находятся сейчас авторы истории?

Большинство наших героев стали внутренне перемещенными лицами. Но хочется ответить на этот вопрос так: сейчас их, как и нас всех "разбрасывало" по миру, к сожалению. Кто-то остался в Украине, кто-то переехал за границу и обустраивает свою жизнь там. Но каждый ребенок мечтает вернуться в родной дом и верит, что уже совсем скоро наступит Победа, и эта мечта сбудется.

Не так давно в рамках проекта вы провели воркшоп для украинских детей-эмигрантов. Расскажите, пожалуйста, как удалось договориться о сотрудничестве с Домом Анны Франк?

Прочтя первую историю, я сразу без колебаний сделала выбор локации. Более 70 лет назад был опубликован ежедневник Анны Франк, еврейской девочки, которая документировала свою жизнь в период нацистской оккупации Нидерландов. Записи из ее дневника облетели весь мир. Посмертно. Казалось бы, такие истории не должны повторяться никогда. Но XXI век и мы видим, что обещанное "никогда снова" стало реальностью. На самом деле попасть в музей с целью организации мероприятия сложно, так что нам помогли. Я искренне благодарна Левьену Роу – генеральному координатору департамента международных активностей музея Анны Франк. Благодаря ему мы смогли связаться с городским советом Амстердама и договориться о создании выставки там. Левьен открыл для нас и двери музея Анны Франк, поэтому именно благодаря ему мы могли реализовать воркшоп для детей и взрослых.

Давайте подробнее поговорим о самом воркшопе. Какие были активности для детей?

Наш воркшоп длился в течение двух дней – 16 и 17 сентября. Первый день был организован для детей помладше, а второй уже для подростков. Это была своего рода арт-терапия талантливой Алевтиной Кахидзе для украинских детей. Воркшоп мы назвали "Рисуя карту от прошлого к будущему", в целом в течение дня для участников была насыщенная программа. Началось мероприятие с экскурсии по самой локации и погружения в историю жизни Анны Франк. Затем с помощью Алевтины Кахидзе и ее семинара дети смогли сравнить и воспроизвести свою и историю Анны в книге-раскраске. Еще очень важным моментом является то, что на протяжении всего воркшопа присутствовали психологи и арт-терапевты, которые следили за процессом и эмоциональным настроением участников. Ибо опыт у каждого был разный и предусмотреть реакцию детей на их воспоминания невозможно. Отдельно мы провели вебинар для родителей. В общей сложности 40 украинских детей стали участниками мероприятия. Кстати, воркшоп посетили и наши героини проекта – Арина Первунина и Саша Антоненко.

Что придает Вам сил, чтобы идти дальше?

Мое вдохновение – это счастливые дети. Казалось бы, такие маленькие, но одновременно сильные. Именно их смелость поделиться своими дневниками дает мне и команде сил двигаться дальше. Меня мотивируют люди, партнеры, результаты и голоса детей, которые должны быть услышаны.