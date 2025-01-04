Крещенский Сочельник: почему называют Голодной кутьей и какие традиции существуют

5 января православные верующие отмечают Крещенский Сочельник, что в народе еще называют Подвечерием Богоявления или Голодной кутьей. Крещенский Сочельник – это последний день рождественско-новогодних праздников.

Видео дня

С Крещением связано много народных примет и обычаев, которые передавались из поколения в поколение. OBOZ.UA рассказывает, почему Подвечерие Богоявления называют Голодной кутьей и какие традиции существуют в этот день.

Традиции Крещенского Сочельника

Крещенский Сочельник приходится на 5 января, то есть накануне великого церковного праздника Богоявления Господня (Крещения). Вечером начинают проводить обряды, связанные с освящением воды.

В народе праздник еще называют Голодной кутьей. Как и на Рождественский Сочельник, на столе должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Это день строгого поста, когда верующие отказываются от мяса, молочных продуктов, яиц и употребляют постную пищу.

Главное блюдо вечера – кутья, приготовленная из пшеницы, меда, мака и других ингредиентов. Кроме кутьи, на столе обязательно должны быть другие постные блюда: компот, вареники, постный борщ, узвар и т.д.

В церквях проводят утреннюю праздничную литургию, а вечером верующие снова идут в храм на освящение воды. Издавна была традиция: хозяин или хозяйка по возвращении из вечернего богослужения окропляли освященной водой все комнаты, каждому члену семьи давали выпить по одному глотку и приглашали всех к столу.

Традиции и обряды на Крещенский Сочельник

Крещенский Сочельник – это особый день в году, объединяющий в себе духовность, традиции и давние верования.

Для верующих этот день – период покаяния и поста, ведь самое время готовиться к светлому и важному празднику – Крещению Господня, которое празднуется с особой торжественностью.

В храмах совершаются таинства, связанные с освящением воды:

на Крещенский Сочельник – в помещении храма;

в день Крещения Господня – на реке, озере или другом источнике.

Вода, освященная в этот день, считается целебной и, по поверьям, способна очистить от всего негативного. Интересно, что наши предки часто наделяли особой силой даже снег, собранный накануне Крещения. Девушки им умывались, чтобы сберечь молодость и красоту.

Также девушки традиционно гадали на суженого, используя разнообразные предметы: кольцо, расческу, зеркало и т.д.

В народе Крещенский Сочельник считали разгулом нечистой силы. По давним верованиям, наиболее опасна нечисть для людей в определенное время суток, а именно с полуночи до 3 часов ночи. Перед Крещенским Сочельником существовала также традиция рисовать мелом крест на дверях – это должно было уберечь дом от нечисти.

Погодные приметы на 5 января

Крещенский Сочельник – это не только религиозный праздник, но и день, связанный со многими народными обычаями и приметами, особенно касающимися погоды. Наши предки верили, что именно в этот день природа подсказывает о том, каким будет следующий год.

Считалось, что снегопад на Крещение обещает богатый урожай зерновых, фруктов и меда.

Если снег выпал ранним утром, то ожидали хорошего урожая ранних зерновых, в полдень – средних, а вечером – поздних.

Яркое звездное небо предвещало хороший урожай зерна, а отсутствие звезд – мало грибов осенью.

Много снега на деревьях – к хорошему урожаю меда и плодовых.

Облачное небо сулит дождевое лето. Сильный ветер также являлся признаком сильных дождей летом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории и традициях купания на Крещение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.