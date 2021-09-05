Крещатик начала 20 века показали на редком историческом фото Киева

В сети было опубликовано архивное фото, запечатлевшее главную улицу Киева Крещатик в начале 20-го века. В те времена здесь располагались музыкальные магазины.

Снимок появился на странице Twitter "Kіевлянинъ". "Киев, ХХ столетие", – говорится в подписи к публикации.

Главная улица столицы в письменных источниках 16-17 веков упоминается под названием Евсейкова долина, а в 18 веке была известна как Крещатая долина и Пески.

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По данным украинских историков, именно с 1797 года начинается отсчет истории Крещатика как городской улицы, когда в столицу из Дубна перевезли Контрактовый ярмарок. Уже тогда центральная улица Киева была переполнена людьми.

Небольшой рынок, где проходили цирковые представления и народные гуляния, должен был способствовать пополнению городской казны и дальнейшему развитию столицы.

В 1874 году его перенесли на Бессарабскую площадь, чтобы на его месте высадить сквер. Впоследствии под застройку на Крещатике выделили 118 участков, которые в первую очередь предоставляли элите, а уже затем купцам, мещанам и мелким чиновникам.

Сегодня длина Крещатика – 1,3 километра. Он начинается на Европейской площади, проходит через Майдан Независимости и заканчивается Бессарабской площадью.

Ранее OBOZREVATEL публиковал раритетные фото моста Патона, который был открыт в Киеве в 1967 году. Академик Евгений Патон непосредственно участвовал в строительстве проекта.