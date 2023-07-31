Кремлёвский режим всегда использовал спорт для продвижения своих агрессивных интересов. Ещё до начала российской военной агрессии в 2022 году в Украине говорили о неуместности проведения важных спортивных мероприятий на территории Российской Федерации, которая незаконно аннексировала украинский Крым и оккупировала часть украинского Донбасса. Однако чемпионат мира по футболу проходил именно в России, и на этом Кремль сильно заработал в продвижении своей агрессивной политики.

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Московская пропаганда, режим Владимира Путина всегда считали выдающихся российских спортсменов среди своих самых заметных поклонников. В 2017 году известный российский хоккеист Александр Овечкин запустил в Интернете "неформальное движение" под названием "Команда Путина", миссией которого было объединить всемирно известных российских спортсменов, "уважающих свою страну и поддерживающих Путина". Вспомним лишь некоторых из них из большого количества. Евгений Плющенко – фигурист. Двухкратный золотой призер Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира. Он объявил себя "ярым" поклонником Путина, которого назвал "лучшим лидером всех времен".

В марте 2022 года он призвал "не смешивать спорт и политику" — но затем через месяц устроил шоу под лозунгом "За Россию! За будущее!" в котором военная пропаганда была интегрирована в продвижение мероприятия. Антон Шипулин – чемпион мира по биатлону 2017 года. Очень известный член "команды Путина", объявивший в 2017 году, что "команда Путина — это моя команда". Присоединился к правящей партии "Единая Россия". Он был избран в Государственную Думу в 2019 году, а также в 2021 году, после чего завершил спортивную карьеру. Голосовал за все инициативы Кремля, включая признание "независимости" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик", с последующей их незаконной "аннексией" Он выразил удивление тем, что коллеги-биатлонисты из сборной Норвегии "не хотят дружить с россиянами", и обвинил их в том, что они позволили политике вмешиваться в спорт.

Евгений Малкин – хоккеист. Капитан команды НХЛ "Питтсбург Пингвинз", двукратный чемпион мира. На капоте своего BMW он возил российский флаг, изображение Кремля и большое фото лица Путина. Три года назад он говорил, что Путин "правильно ведёт политику".

Александр Овечкин – хоккеист, капитан команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. Он является основателем "команды Путина". В 2019 году получил от главы Кремля чайный сервиз в подарок на свадьбу. Каждый год он поздравлял Путина с днём рождения в Instagram. Илья Ковальчук – бывший хоккеист НХЛ, победитель Олимпийских игр 2018 года. Назвал Путина "машиной", "нашим капитаном" и "Халком". Он приглашает президента РФ на хоккей, подарил ему свитер с Олимпиады и выразил желание видеть Путина "чаще". Елена Исинбаева – прыгунья с шестом. Двухкратный золотой призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, рекордсменка мира. Она выступала за упразднение ограничений на президентские сроки. На церемонии ей официально присвоили звание майора ВС России и одели погоны. Таких видимых поклонников Путина среди российских спортсменов сотни, а невидимых тысячи. Кремлёвская пропаганда делает своё дело. Сейчас 75% населения России поддерживают военную агрессию против Украины. Оно искренне верит, что в Украине господствуют нацисты, о чём эти вымыслы слышит каждый день на московском телевидении, которое стало идеологической машиной пропаганды господствующего в России фашизма – рашизма.

27 июля т.г. украинская саблистка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в поединке на чемпионате мира по фехтованию в Милане. После окончания боя Смирнова подошла к Харлан поздороваться, но украинская спортсменка отказалась пожать ей руку. Согласно правилам Международной федерации фехтования, таким образом украинка якобы "проявила неуважение" к сопернице, что привело к дисквалификации. Дисквалификация не позволяет О.Харлан участвовать не только в личных соревнованиях, но и в составе сборной Украины. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшов заявил, что Украина готовит протест и обжалует решение Международной федерации фехтования. По его словам, судья не дисквалифицировал Харлан. Дисквалификация произошла после того, как определился следующий соперник Харлан, даже был назначен рефери на следующий бой. По его мнению, в данном случае речь идёт о "замаскированной" манипуляции.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина заранее предупредила организаторов чемпионата мира по фехтованию, что украинские спортсмены не будут пожимать руку "нейтральным" спортсменам из России. Вадим Гутцайт назвал происшедшее с "нейтральной" российской спортсменкой, провокацией. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал разнообразные спортивные организации проявлять большую отзывчивость во время соревнований между украинскими спортсменами и нейтрально участвующими гражданами Российской Федерации. В официальном заявлении МОК говорится: "Мы призываем международные федерации подходить к ситуациям с участием украинских и отдельных нейтральных спортсменов с необходимой чувствительностью. Мы остаёмся полностью солидарны с украинскими спортсменами".

Комментируя свой поступок, Ольга Харлан отметила, что ей было очень тяжело после решения Международной федерации фехтования, но она не смогла пожать руку представителю страны-агрессора. Что касается упомянутой российской спортсменки Анны Смирновой, то в соцсетях опубликовали фото, на которых она позирует с молодым парнем в военной форме российской армии, что явно не "коррелируется" с её "нейтральным" статусом. Распространенное утверждение о том, что спорт вне политики, отошло в забвение. Ещё до этого скандала уже были случаи, когда украинские спортсмены не приветствовали соперников из враждебных Украине стран - РФ, Беларуси, Ирана. Но здесь есть конфликт между великим спортсменом, одержавшим безоговорочную победу, и спортивной бюрократией, которая явно склонилась перед политическими интересами Российской Федерации.