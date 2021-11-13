С момента выхода статьи "Спутникиада": "Народ Донбасса" стал о чем-то догадываться", я получила больше сотни сообщений. Это истории тех, кто потерял там родных, так и не уговорив их покинуть гетто. Люди не смогли даже похоронить близких, а теперь еще и переживают психологическую боль от того, что вчерашние "свои", соседи или родственники, коллеги или сослуживцы умершего, грабят квартиры, снимают деньги с пенсионных карт.

Это и обычные сообщения об общей ситуации в ОРДЛО. Например, о том, что врачи, которые первыми были вакцинированы "Спутником" в большей части умерли, особенно те, кто в возрасте от 60 до 80 лет. А это сейчас основные работники в больницах ОРДЛО. Молодые специалисты разъехались. Большая часть уехали на РФ и в другие "республики" — Абхазию. Осетию, Чечню.

Люди, выбравшие русский мир, никогда не смогут жить вне гетто, естественно, что они выбирают любую из тюрем, которые построила РФ.

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Какое-то число специалистов выехало и в мирные части Украины, но, не радуйтесь сильно, меньшая из этой части патриоты Украины, большая часть приспособленцы, которым как бы и все равно, кто платит им деньги. В общем, больницы ОРДЛО не имеют ни лекарств, ни кислорода, ни персонала. Там грязь, хамство, взятки и смерть. Умереть от ковид дома или в больнице, в ОРДЛО нет особой разницы. Дома умирающий будет хотя бы согрет любовью и теплом.

Десятки страшных историй о том, как там в ОРДЛО умирают люди. Страшные истории об отношении к живым и умершим. И, заметьте, это жители Донбасса. Все, и врачи, и пациенты. Но они все ненавидят друг друга, и все они стараются причинить друг другу как можно больше боли. Это какой-то феномен.

Ведь они, критическое их большинство, строили этот самый мир "республик", радовались "освобождению от Украины", жили с надеждой на "вот-вот в Россию", почему же теперь, когда вокруг бушует смерть эти люди так ненавидят друг друга и стараются отравить последние часы.

Вот, например, удивительная история о том, что все гуманитарные медицинские препараты в ОРДЛО продаются. Сейчас в аптеках ОРДЛО продают российские кислородные аппараты, поставленные сюда в рамках гуманитарной помощи.

Цитата соцсететй: "Всем привет! Кто бы ни хотел делать деньги из ничего? Я бы с радостью. Вот буквально месяц назад, или меньше, читал, что в Донецке аптеки приторговывали кислородными концентраторами, которые привезли как гуманитарную помощь Республике. После этого аптеки, конечно, фотки с сайта убрали, но торговать ими не перестали. К чему я это? Ни для кого не секрет что раз ЛНР и ДНР соседи, то и ведут себя соответственно) Что сделал один, скоро сделает и другой. Так вот, в аптеках Луганска теперь тоже появились такие концентраторы (к сожалению, о том, что и в больницах они есть, я что-то не слыхал)! Цены, правда, кусаются как доберманы. Аппарат на 5л — 85к рублей, а на 10л — 132к! Здесь мы даже Донецкие аптеки переплюнули. Люди при виде таких цен за аппараты, которые жизненно необходимы, сразу припоминают, что аптеки у нас либо государственные, либо коммерческие, но приближенные к власть имущим. Даже смешно стало, сколько грехов припомнили в комментариях. Как пример: вспомнили о дочери Натальи Пащенко, которая в Европе учится, а также о квартире в пригороде Киева все той же Пащенко. Ну, в политику я влезать не хочу, потом не отмоешься, просто бесит, что жадность у некоторых превыше жизни людей. Неприятно".

За истории с "вакцинацией" вообще нужно писать отдельно.

"Вакцинировался" — умер, очень стандартно для ОРДЛО. Напомню, что в ОРДЛО нет выбора вакцины. И пока в мирных частях Украины люди ломают копья, доказывая, что вакцинация как-то ущемляет их права, имея при этом огромный выбор вакцин, то в ОРДЛО нет выбора.

Понимаете, нет? Там даже нет условий для выполнения санитарных норм. А как их выполнить в городах, где вода идет всего 2-3 дня в месяц.

Нет выбора вакцин. "Спутник" или "Спутник-лайт" российского производства. Это же смешно!

И вот здесь я бы хотела поговорить о ситуации со "Спутникиадой". Еще раз. Проговаривая вопросы и раскрывая те грани, которые до сих пор не замечает общество. Ну, и напомнить, что вирусы, тоже фронт!

И так, начнем!

РФ постоянно поставляет в ОРДЛО гуманитарные грузы. Пафосно, с картинками и телевидением, мол, вот, "Украина бомбит, а мы спасаем". В качестве гуманитарных грузов всегда шли продукты питания, много детских смесей, пюре, соков, различные каши, жиры, тушенка (это для армии), медикаменты и перевязочные материалы.

Но с момента пандемии РФ ни разу официально не подтвердила поставки "вакцин" в ОРДЛО. Ни разу!

То есть о том, что в ОРДЛО есть "вакцины" российского производства, которые туда попали, как гуманитарный груз, мы узнаем от "министров" и СМИ – ОРДЛО, но не из официальных источников РФ, которые всегда анонсировали гуманитарные конвои из РФ в ОРДЛО.

РФ прямолинейно и категорично никогда не показывала поставки "вакцины" в ОРДЛО. Почему?

Ну, ответы на этот вопрос очевидны для нас, но не очевидны для жителей ОРДЛО, я писала об этом. Да потому, что "вакцины" в ОРДЛО попросту проходили "обкатку", то есть клинические испытания. Это подтверждает и тот факт, что вакцины в ОРДЛО были поставлены не массово. Была поставлена некоторая небольшая партия, после ее тестирования вакцины в ОРДЛО из РФ перестали поступать.

РФ отобрала контрольные пробы на выбранном материале и потеряла интерес к ОРДЛО. И РФ по сути все равно, что там происходит, в этом самом ОРДЛО, как все равно, что происходит в самой РФ. Ведь РФ (привитая "Спутником") уверенно держит первое место по смертности и заражениям "ковид".

ОРДЛО интересовало РФ исключительно, как полигон для клинических испытаний. Второй месяц в ОРДЛО нет прививок от "ковид", нет тестов, но есть дикая смертность.

Цитата из соцсетей ОРДЛО:"Ну что же и снова о вакцине. Как помнится, в ноябре нам обещали завезти новую партию двух видов вакцин от COVID-19. В этом нас заверяли месяц назад в Минздраве Республики: "Гуманитарный конвой из РФ доставит двухкомпонентную вакцину "Гам-КОВИД-ВАК" и однокомпонентную "Спутник Лайт". Странно, ведь гуманитарный конвой никогда официально не завозил вакцины российского производства – по крайней мере, в МЧС РФ, которое отправляет белые КАМАзы на Донбасс, ни разу официально не признавали информацию о поставке вакцин. Да и вообще, зачем нам вакцина "Спутник Лайт", которая, как официально признали в РФ, бесполезна при отсутствии естественных антител или двух прививок "Спутник Лайт". Если поставки "Лайта" в республики были экспериментом, то он явно провален. Уже ноябрь, но в ЛДНР вакцина так и не завезена. Учитывая ситуацию в России, которая является стабильным мировым лидером по количеству заболевших и умерших от коронавируса, то особого оптимизма по этому поводу нет. Да и зачем отдавать безвозмездно, если можно продать задорого? А так, как у нас в бюджете денег вечно нет, то, пожалуй, останемся мы без вакцины и будем дальше продолжать умирать. У меня все"…

Теперь рассмотрим еще одну ситуацию.

Смотрите, в ОРДЛО колоссальная смертность. Те цифры, которые показывает "официальная" статистика ОРДЛО, это мишура. Заболеваемость и смертность там значительно выше. Ну, например, в день, когда по ОРЛО было заявлено 38 смертей от ковид, патологоанатомы выдали справки о смерти на 38 человека от ковид, 6 передозов, 12 инфарктов и 91 смерть от "двусторонней пневмонии". Именно под "пневмонию" здесь подгоняют тех, кого нужно спрятать.

Фиксация заражения "ковид" в ОРДЛО — это такая же мишура, как и фиксация смерти от ковид. В ОРДЛО нет тестов. Нет, вообще. Тест здесь можно получить только платно и только через два месяца после сдачи в одной частной лаборатории.

Поэтому, когда я читаю новости из ОРДОО типа "За сутки коронавирус зафиксировали у 189 человек, 38 человек скончалось", я улыбаюсь. Эти цифры взяты с потолка.

Заражение "ковид" здесь определяется по симптоматике, а не тестом.

"Власти" ОРДЛО знают реальную картину, но ничего не делают. В СМИ обещания "вот-вот привезут из РФ вакцину" и…

А теперь смотрим внимательно. Я процитирую недавнее решение чрезвычайной комиссии ОРДЛО: "ЧСПК из-за снижения уровня заболеваемости в Республике отменила ряд ограничительных мер:

— С 11 ноября восстанавливается пропускной режим на пропускном пункте "Станица Луганская";

— С 13 числа (ноября) восстанавливается работа общепита;

— С 15 числа (ноября) возобновляется очный формат обучения для учащихся 5-11-х классов;

— С 15 числа (ноября) возобновляют свою деятельность спортивные сооружения, бани, сауны;

— ЧСПК разрешила очное обучение в организациях дополнительного образования с 15 ноября;

— Возобновила проведение физкультурных и спортивных мероприятий в ЛНР с 15 ноября;

— Разрешила нерегулярные автоперевозки и поездки организованных групп детей с 22 ноября;

— Разрешила с 22 ноября посещение учреждений культуры".

В соцсетях треш и шок.

"Как же так, смертность растет, здесь все мрут, как мухи, болеют даже дети, а вы снимаете ограничения на массовые мероприятия, разрешаете поездки в Украину, где все еще хуже"…

В общем, комменты показали еще больше ада.

Заболеваемость в ОРДЛО связывают исключительно с Украиной (они нас заражают). В ОРДЛО болеют и умирают от ковид дети. Ситуация с заболеваемость и смертностью скрывается, люди реально перепуганы, а это значит, что вот рассказы о 8 похоронах в одном подъезде в день, это не сказки.

Вопрос: почему в такой ситуации "власти" ОРДЛО внезапно решили открыть КПВВ и снять режим ограничения?

Не хотят ли использовать массовое желание ОРДЛынских пенсионеров посетить Украину для расширения ареола заражения?

Не связано ли заявление украинских ИСПОвцев, работающих на РФ о том, что "Украина должна пенсионерам ОРДЛО 5 млрд гривен" с желанием подтолкнуть ситуацию с открытием КПВВ и массовыми поездками жителей ОРДЛО в Украину в режим пандемии?

Вирусы тоже фронт, не забываем об этом.

РФ готова использовать ОРДЛО, ковид, да хоть черта лысого, чтобы нанести удар по Украине.

Почему мы всегда забываем об этом?

Всмотритесь в спектакль с эмигрантами на белорусско-польской границе российской режиссуры и…

А давайте пофантазируем.

Ситуация 1. КПВВ, толпы людей, старики, дети, инвалиды, беременные, все чихают, кашляют, или не чихают, а кашляют, требуют их пропустить, так как нуждаются в лечении, вакцинах, у них там гуманитарная катастрофа, они граждане Украины, мы должны и обязаны… Миру показывают "украинский фашизм", как сейчас показывают "польский фашизм".

Ситуация 2. ОРДЛО объявляет о гуманитарной катастрофе в ОРДЛО связанной с ковид (нет лекарств, врачей, вакцин), открывает границы для гуманитарных миссий и Украина посылает в ОРДЛО медиков (а кто их будет спрашивать), лекарства, кислород, вакцины бесплатно (там наши люди). Миру показывают добрую волю "республик" и желание добрососедства в рамках особого статуса (они же не убили наших медиков).

Сейчас. Наблюдая за ОРДЛО, я вижу только одно: работает спланированная и хорошо организованная Кремлем акция по уничтожению населения Донбасса и реальное создание гуманитарной катастрофы, которую оккупант может использовать, как щит для дальнейшей оккупации нашей страны.