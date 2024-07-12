Кремль через ботов подстрекает к митингам против графиков отключений в Украине

Российские пропагандисты и Z-паблики активно распространяют новости о митингах против графиков отключения света в Украине. Ключевым информационным поводом для враждебной пропаганды стало собрание людей в городе Каменское в Днепропетровской области.

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Об этом свидетельствуют публикации в российских государственных СМИ и Telergram каналах. Для нагнетания ситуации задействованы провоенные паблики и государственные СМИ, разоблачена действующая в Украине сеть пророссийских телеграмм-каналов (Резидент и другие).

Их основной нарратив: только после переговоров с россией в Украине улучшится ситуация со светом, что в стране цели и неразбитые энергетические объекты и причин для отключения света нет.

Напомним, что только за последние несколько месяцев Россия совершила 8 массированных атак против энергетической системы. Уничтожено 9 ГВт генерирующих мощностей. Выведены из строя 70% объектов энергосистемы. Повреждены или разрушены 90% тепловой генерации Украины.