Кравчук рассказал, кого будут судить за сотрудничество с 'Л/ДНР'

После освобождения оккупированного Донбасса к мирным жителям не будут применять никаких санкций.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом"(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом, он подчеркнул, что тех, кто издевался над пленными и применял пытки, будут судить.

"Если человек в подвалах издевался над пленными, над ни в чем не повинными людьми, если он применял пытки, – конечно, такие люди должны отвечать перед законом. Нет другого в мире пути. Человек, приведший к трагическим последствиям, должен нести ответственность", – подчеркнул Кравчук.

Те, "на чьих руках нет крови", привлекаться к ответственности не будут.

"Это миф (то, что мирных жителей будут судить, – Ред.). Есть люди, которые живут там и которые не могли жить иначе. Они не организовывали никаких репрессий, не организовывали пыток, не убивали. То есть крови на их руках нет. Эти люди не будут привлекаться к ответственности", – рассказал Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен принимать предложение главы РФ Владимира Путина, который пригласил его на переговоры в Москву.