В Украине за сутки менее 4 тысяч заражений COVID-19, выздоровели – более 15 тысяч

В Украине на утро 19 января количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1 167 655. Только за сутки такой диагноз 3939 гражданам, из которых 801 был госпитализирован.

За это время COVID-19 забрал 177 жизней, всего умерли 21 046 человек, а еще 15 052 смогли преодолеть болезнь, расширив список выздоровевших до 886 248. Такие данные традиционно предоставил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, обновил их и сайт СНБО.

Наибольшее количество заражения зафиксировано в Киеве – 637, Одесской области – 453, Запорожской – 449, Харьковской – 237 и Черкасской – 208.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 637 случаев;

Винницкая область – 73 случая;

Волынская область – 70 случаев;

Днепропетровская область – 201 случай;

Донецкая область – 174 случая;

Житомирская область – 38 случаев;

Закарпатская область – 94 случая;

Запорожская область – 449 случаев;

Ивано-Франковская область – 127 случаев;

Киевская область – 150 случаев;

Кировоградская область – 29 случаев;

Луганская область – 64 случая;

Львовская область – 197 случаев;

Николаевская область – 115 случаев;

Одесская область – 453 случая;

Полтавская область – 197 случаев;

Ривненская область – 58 случаев;

Сумская область – 61 случай;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 237 случаев;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 39 случаев;

Черкасская область – 208 случаев;

Черновицкая область – 172 случая;

Черниговская область – 3 случая.

В этой статистике нет информации по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди тех, кто живет на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины и Крыма.

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