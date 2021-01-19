В Украине за сутки менее 4 тысяч заражений COVID-19, выздоровели – более 15 тысяч
В Украине на утро 19 января количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1 167 655. Только за сутки такой диагноз 3939 гражданам, из которых 801 был госпитализирован.
За это время COVID-19 забрал 177 жизней, всего умерли 21 046 человек, а еще 15 052 смогли преодолеть болезнь, расширив список выздоровевших до 886 248. Такие данные традиционно предоставил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, обновил их и сайт СНБО.
Наибольшее количество заражения зафиксировано в Киеве – 637, Одесской области – 453, Запорожской – 449, Харьковской – 237 и Черкасской – 208.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 637 случаев;
Винницкая область – 73 случая;
Волынская область – 70 случаев;
Днепропетровская область – 201 случай;
Донецкая область – 174 случая;
Житомирская область – 38 случаев;
Закарпатская область – 94 случая;
Запорожская область – 449 случаев;
Ивано-Франковская область – 127 случаев;
Киевская область – 150 случаев;
Кировоградская область – 29 случаев;
Луганская область – 64 случая;
Львовская область – 197 случаев;
Николаевская область – 115 случаев;
Одесская область – 453 случая;
Полтавская область – 197 случаев;
Ривненская область – 58 случаев;
Сумская область – 61 случай;
Тернопольская область – 67 случаев;
Харьковская область – 237 случаев;
Херсонская область – 26 случаев;
Хмельницкая область – 39 случаев;
Черкасская область – 208 случаев;
Черновицкая область – 172 случая;
Черниговская область – 3 случая.
В этой статистике нет информации по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди тех, кто живет на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины и Крыма.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
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