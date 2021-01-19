В Украине за сутки менее 4 тысяч заражений COVID-19, выздоровели – более 15 тысяч

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Коронавирус в Украине сегодня

В Украине на утро 19 января количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1 167 655. Только за сутки такой диагноз 3939 гражданам, из которых 801 был госпитализирован.

За это время COVID-19 забрал 177 жизней, всего умерли 21 046 человек, а еще 15 052 смогли преодолеть болезнь, расширив список выздоровевших до 886 248. Такие данные традиционно предоставил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, обновил их и сайт СНБО.

Наибольшее количество заражения зафиксировано в Киеве – 637, Одесской области – 453, Запорожской – 449, Харьковской – 237 и Черкасской – 208.

Данные по коронавирусу в Украине за сутки 18 января

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 637 случаев;

  • Винницкая область – 73 случая;

  • Волынская область – 70 случаев;

  • Днепропетровская область – 201 случай;

  • Донецкая область – 174 случая;

  • Житомирская область – 38 случаев;

  • Закарпатская область – 94 случая;

  • Запорожская область – 449 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 127 случаев;

  • Киевская область – 150 случаев;

  • Кировоградская область – 29 случаев;

  • Луганская область – 64 случая;

  • Львовская область – 197 случаев;

  • Николаевская область – 115 случаев;

  • Одесская область – 453 случая;

  • Полтавская область – 197 случаев;

  • Ривненская область – 58 случаев;

  • Сумская область – 61 случай;

  • Тернопольская область – 67 случаев;

  • Харьковская область – 237 случаев;

  • Херсонская область – 26 случаев;

  • Хмельницкая область – 39 случаев;

  • Черкасская область – 208 случаев;

  • Черновицкая область – 172 случая;

  • Черниговская область – 3 случая.

В этой статистике нет информации по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди тех, кто живет на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины и Крыма.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • украинцы, переболевшие COVID-19, массово жалуются на ухудшение самочувствия. У многих болезнь спровоцировала проблемы со здоровьем, а у некоторых, говорят врачи, прошла без каких-либо последствий.

  • В то же время исследователи поставили под сомнение эффективность китайской вакцины против коронавируса от Sinovac, которую собирается закупить Украина. О том, что ждет страну, если поставки препарата отменят, – читайте в материале.

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