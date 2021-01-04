От COVID-19 в Украине скончались уже почти 19 тысяч

По состоянию на утро понедельника, 4 января, в Украине официально подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции. Из них 4158 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 18 927 человек (+73 за сутки), а 733 558 пациентов (+4 693 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Проведено тестирований за сутки – 13 128 (в частности методом ПЦР – 11 021, методом ИФА – 2 107).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 504 случая;

Винницкая область – 54 случая;

Волынская область – 83 случая;

Днепропетровская область – 234 случая;

Донецкая область – 162 случая;

Житомирская область – 91 случай;

Закарпатская область – 50 случаев;

Запорожская область – 528 случаев;

Ивано-Франковская область – 104 случая;

Киевская область – 301 случай;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 352 случая;

Николаевская область – 314 случаев;

Одесская область – 285 случаев;

Полтавская область – 269 случаев;

Ривненская область – 54 случая;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 72 случая;

Харьковская область – 63 случая;

Херсонская область – 75 случаев;

Хмельницкая область – 26 случаев;

Черкасская область – 300 случаев;

Черновицкая область – 134 случая;

Черниговская область – 45 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заразились 4 158 человек. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине студент Михаил Комнацкий за 2,5 часа сделал тест на COVID-19 и успел на самолет в Беларусь, где ему должны были провести операцию по трансплантации почки.