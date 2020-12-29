В Украине за сутки от коронавируса умерли более 230 человек

По состоянию на утро вторника, 29 декабря, в Украине официально подтверждено 1 037 362 случая коронавирусной инфекции. Из них 6988 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 2,6 тысячи больше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умер уже 18 081 человек (+232 за сутки), а 681 835 пациентов (+16 106 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Проведено тестирований за сутки – 43 585 (в частности методом ПЦР – 25 965, методом ИФА – 17 620).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 109 008 случаев;

Винницкая область – 22 078 случаев;

Волынская область – 32 626 случаев;

Днепропетровская область – 57 632 случая;

Донецкая область – 35 562 случая;

Житомирская область – 38 554 случая;

Закарпатская область – 27 974 случая;

Запорожская область – 52 689 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 949 случаев;

Киевская область – 57 912 случаев;

Кировоградская область – 8248 случаев;

Луганская область – 10 054 случая;

Львовская область – 60 560 случаев;

Николаевская область – 30 300 случаев;

Одесская область – 69 863 случая;

Полтавская область – 35 487 случаев;

Ривненская область – 40 459 случаев;

Сумская область – 40 170 случаев;

Тернопольская область – 33 622 случая;

Харьковская область – 68 395 случаев;

Херсонская область – 17 327 случаев;

Хмельницкая область – 38 471 случай;

Черкасская область – 38 302 случая;

Черновицкая область – 39 662 случая;

Черниговская область – 29 458 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заразились 6988 человек. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Региональное распределение новых больных COVID-19 в Украине за предыдущие сутки.

Региональное распределение госпитализации больных COVID-19 в Украине за предыдущие сутки.

Динамика развития эпидемии COVID-19 за последние 28 дней.

Региональное распределение подозрений на COVID-19 в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране занято 41,7% мест в больницах, предназначенных для больных коронавирусом.